ERR Brüsselis: USA toob Saksamaale 500 sõjaväelast juurde

Brüsselist saadeti teisipäeval Venemaale selge sõnum - läänemaailm on valmis nende tegevusele Ukrainas reageerima, vahendas "Aktuaalne kaamera".

USA välisminister Antony Blinken kohtus Brüsselis oma Ukraina kolleegi Dmõtro Kulebaga.

"Ameerika Ühendriigid seisavad kindlalt Ukraina iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkuse eest. Olen täna siin selleks, et seda Ukraina välisministrile kinnitada. See on eriti oluline ajal, mil me kahjuks näeme Venemaa väga provokatiivseid samme Ukraina suunal. Näeme praegu suurimat Venemaa vägede koondumist Ukraina piirile pärast 2014. aastat," sõnas Blinken.

"Venemaa vägede koondumine ei leia aset mitte ainult Ukraina, vaid kogu demokraatliku maailma piiril. Tuhande kilomeetri ulatuses põhjas ja idas meie piirist Venemaaga ei ole demokraatiat. Seega on tegemist võitlusega, mis toimub

demokraatia ja autoritaarsuse vahel. See on võitlus, milles Ameerika Ühendriikide

toetus on ülioluline ja sügavalt hinnatud," ütles Kuleba.

Samal ajal teatas USA kaitseminister Lloyd Austin Berliinis, et USA paigutab Saksamaale 500 sõjaväelast lisaks.

"Need väed tugevdavad heidutust ja kaitsevõimet Euroopas. Nad suurendavad meie olemasolevaid võimeid hoida ära konflikti ning vajadusel võidelda ja võita," ütles ta.

"See parandab oluliselt meie võimalust suurendada vägede kohalolekut viivitamatult, et oma liitlasi kaitsta," lisas Austin.