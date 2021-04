Kaks Vene dessantlaeva sisenes Mustale merele

Samal ajal, kui Venemaa on koondanud Ukraina idapiirile suurimad sõjajõud pärast 2014. aastat, jätkab Moskva ka oma mereväe tugevdamist Mustal merel.

Laupäeval läbisid Bosporuse väina ja suundusid Mustale merele Venemaa Põhjalaevastiku suured dessantlaevad "Aleksandr Otrakovski" ja "Kondopoga", teatasid Türgi uudisteväljaanded. Samuti andis Moskva teada Kaspia flotilli 15 sõjalaeva viimisest Mustale merele.

Väidetavalt on dessantlaevade sihiks Ukrainalt annekteeritud Krimmi poolsaarel asuv Sevastoopoli sõjasadam.

Interfaxi andmeil on Vahemerel veel kaks suurt Vene dessantlaeva - Balti laevastiku koosseisu kuuluvad "Kaliningrad" ja "Koroljov". Need saabusid Vahemerele juba märtsis, kui läbisid Gibraltari väina.

Venemaa Musta mere laevastik teatas varasemalt, et 15 Kaspia merel baseeruvat sõjalaeva toodi õppuste eesmärgil Mustale merele.

Lisaks andsid Vene relvajõud teada rohkem kui 50 sõjalennuki osalusel toimuvatest lahinguõppustest Musta mere kohal.

Pinged Ukraina idapiiril ja Musta mere piirkonnas on järsult kasvanud, kuna Venemaa on oluliselt suurendanud oma vägede hulka regioonis. NATO, Ameerika Ühendriigid ja teised riigid on kutsunud Venemaad üles pingeid leevendama.

Moskva ja Lääne suhete teravnemisele lisas veelgi hoogu USA otsus saata riigist välja kümme Vene diplomaati, millele Venemaa vastas samaga. Laupäeval teatas Venemaa sisejulgeolekuteenistus FSB Ukraina konsuli lühiajalisest kinnipidamisest Peterburis.