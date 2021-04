Uuring näitas peouimastite kasutamise kasvu piirangute ajal

Kuigi koroona tõttu kehtisid meelelahutusele piirangud, näitas uuring, et mitmete peouimastite tarvitamine on Tallinnas aastatagusega võrreldes märgatavalt kasvanud.

Kõige enam tarvitatakse Tallinnas kanepit, mis on ka mujal Eestis enim levinud narkootikum. Reoveest leiti ka kokaiini, ecstasy, amfetamiini ja metamfetamiini jälgi.

"Ecstasy oli tõusnud ja oli tõusnud ka metamfetamiin, mis oli meile väga üllatuslik, sest 2019 ei olnud üldse seda ainet nii palju, olid väga väikesed kogused ja seda kinnitasid ka kohtuekspertiisi konfiskeerimiste analüüsi andmed. 2020 oli see hüppeliselt tõusnud. See oli üllatuslik, sest seda ainet seostatakse süstimise või meelelahutusüritustega ja mitte just koduse tarvitamisega," rääkis tervise arengu instituudi tedur Katri Abel-Ollo "Aktuaalsele kaamerale".

Abel-Ollo sõnul võib üheks metamfetamiini kasutamise kasvu üheks põhjuseks pidada erapidusid. "Teiseks see, et samamoodi nagu nikotiin, on see narkootikum ärevuse ja stressiga toimetulemise viis paljudele inimestele," ütles ta.