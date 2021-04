Biden kutsus keelustama eraisikutele automaatrelvade müüki

Biden kutsus oma pöördumises Valges Majas peatama epideemilist tulirelvavägivalda USA-s. "See on epideemia, Jumala eest, ja see peab lõppema," ütles Biden, nimetades USA tulirelvavägivalda tervishoiukriisiks.

"See on rahvusvaheline häbi," ütles demokraat, kes esines koos justiitsminister Merrick Garlandi ja asepresidendi Kamala Harrisega. "Aitab palvetest," ütles Biden. "Aeg on midagi teha."

Kuna kongress pole suutnud leppida kokku uutes laiaulatuslikes reeglites, nagu relvaomanike rangemad taustakontrollid, kuulutas Biden välja täidesaatvad meetmed, mis peaksid tema sõnul aitama kriisiga toime tulla.

Biden nomineerib ka relvakontrolli edendaja David Chipmani Alkoholi, Tubaka, Tulirelvade ja Lõhkeainete Büroo (ATF) etteotsa.

Presidendi meetmete seas on ka reegel, mis puudutab kokkupandavate relvakomplektide leviku pidurdamist. Valge Maja teatel on need relvad iseäranis ohtlikud, kuna neil puuduvad seerianumbrid ning nende omanikke on kuritegude korral raske üles leida.

Samuti tahetakse karmistada reegleid käsivarretugedele, mida kasutatakse tulirelvade stabiliseerimiseks.

Samuti kavatsetakse toetada agentuure, mis võitlevad kogukonnasise vägivalla vastu ja koostada raport relvakaubitsemise kohta USA-s alates 2000. aastast.

Igal aastal hukkub tulirelvavägivalla tagajärjel USA-s peaaegu 40 000 inimest.

Kuigi massimõrvad nagu Colorados, Georgias ja Californias on saanud kõige enam tähelepanu, siis enam kui poole iga-aastasest surmajuhtumite arvust moodustavad enesetapud.

Hoolimata Bideni pöördumisest on USA-s ka suur vastuseis võimsate tulirelvade nagu poolautomaadi AR-15 keelustamisele.