Allikad: Harrise abilised lahkuvad kehva töökeskkonna pärast ametist

Ametist lahkusid Karly Satkowiaki ja Gabrielle DeFranceschi. Mõlemad vastutavad Harrise reiside planeerimise eest. Harris reisib tihti, et propageerida Bideni administratsiooni programmi, teatas The Times.

Satkowiaki ja DeFranceschi teatasid, et lahkumine oli planeeritud. Sama väitis ka asepresidendi büroo. Allikad väidavad aga, et abilised polnud töökeskkonnaga rahul, teatas The Times.

22 Harrise endist ja praegust abilist väidavad, et asepresidendi meeskonnas on kehv moraal. "Inimesi ei kaitsta ja töökeskkond on halb. See pole tervislik keskkond ja inimesed tunnevad, et neid koheldakse halvasti," ütles Harrise bürooga kursis olev isik Politico veebisaidile.

Harrise pressiesindaja lükkas tagasi väited, et asepresidendi büroo liikmed on rahulolematud. "Me ei tee päev läbi pillerkaari, inimestel on raske töö. Oleme loonud kultuuri, kus inimesed, kes on rahulolematud, saavad seda ka väljendada," ütles pressiesindaja.

Harris külastas eelmisel nädalal esimest korda USA-Mehhiko piiri. Tema külastus leidis aset peaaegu 100 päeva hiljem, kui tal paluti piirikriis lahendada. Kui Harriselt küsiti, et miks ta piiri ei külasta, vastas Harris naeratades, et ta pole ka Euroopas käinud, teatas The Times.

Meedia spekuleerib, et Harris plaanib kandideerida tulevikus presidendiks. USA president Joe Biden on 78-aastane. Biden väidab, et plaanib kandideerida uuesti. Kui Biden tagasi valitakse, siis ametist lahkudes oleks ta 86-aastane. Harris on 56-aastane.