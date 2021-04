Erdogan: Türgi ei tunnusta kunagi Krimmi Venemaa osana

Türgi president Reccep Tayyip Erdogan rõhutas kohtumisel Ukraina kolleegi Volodõmõr Zelenskiga Ukraina territoriaalse terviklikkuse tähtsust. Erdogan väljendas lootust, et pinged Ukraina piirialadel lõdvenevad peagi. Türgi president ütles sedagi, et Ankara ei kavatse Krimmi Venemaa osana kunagi tunnustada.

Mõlemad presidendid andsid Ankaras selgelt mõista, et kui Venemaa oma vägedega Ukraina aladele peaks tükkima, ei tule tal tegemist sugugi mitte ainult Ukrainaga.

Avalikkusele anti teada ka koostööst relvastuse arendamise alal, ehkki rõhutati, et koostöö droonide ja mereväekorvettide arendamisel pole suunatud konkreetselt ühegi riigi vastu. Eriti just Zelenski pidas oluliseks mainida, et kaks riiki on ühel meelel selles, kes piirkonda ohustab.

"Eeskätt kõnelesime me üksikasjaliselt julgeolekuküsimustest ja ühisest vastutegevusest Musta mere piirkonnas. Pean tunnistama, et Kiievi ja Ankara vaated nii ohtudele kui ka nendele reageerimisele on sarnased," lausus Zelenski.

Veidi varem Venemaa presidendi Vladimir Putiniga telefonikõne pidanud Erdogan oli oma väljendustes mõneti vaoshoitum.

"Me loodame, et murettekitav pingestumine, mida me Donbassi kandis äsja täheldasime, lõppeb võimalikult ruttu, relvarahu peab ja erimeelsused vaieldakse selgeks dialoogis Minski lepete alusel," ütles Erdogan.

Siiski ütles Erdogan välja, et Krimmi küsimuses võib Ukraina loota Türgi igakülgsele abile. Krimmi saatus on Erdogani jaoks oluline, sest poolsaarel elavad krimmitatarlased, kes kuuluvad turgi rahvaste hulka, olles seega türklaste hõimuvelled.