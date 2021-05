USA: Erdogani märkused Iisraeli suhtes olid antisemiitlikud

"USA mõistab teravalt hukka president Erdogani hiljutised antisemiitlikud kommentaarid juudi rahva kohta ja peab neid taunitavaks," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price.

"Kutsume president Erdogani ja teisi Türgi liidreid hoiduma märkustest, mis võivad õhutada täiendavat vägivalda," lisas Price.

Erdogan on Palestiinlaste häälekas kaitsja.

Erdogan süüdistas Iisraeli palestiinlaste vastases terrorismis.

"Nad on mõrvarid, sedavõrd, et tapavad lapsi, kes on viis või kuus aastat vanad. Nad on rahul ainult nende vere imemisega," väitis Erdogan.

Erdogan kritiseeris ka USA presidenti Joe Bidenit.

"USA juhil on verised käed, sest ta toetab diplomaatiliselt Iisraeli," ütles Erdogan.

Biden lubas pärast ametisse asumist võtta Erdogani suhtes karmi hoiaku.

Aprillis tunnistas Biden, et Osmanite veretöö armeenlaste kallal oli genotsiid.

Erdogan ja Biden kohtuvad järgmisel kuul Brüsselis. Juunis toimub NATO tippkohtumine.