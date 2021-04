Bakuus avati armeenlasi mõnitav sõjamuuseum

Muuseumis on sõjaliste trofeede näitus. Näitusel on kümneid Armeenia tanke, veoautosid ja sõjalist rasketehnikat. Kogu tehnika on pärit Mägi-Karabahhi piirkonna lahinguväljadelt.

"Pargi sissepääsu ees on ka lahingutes hukkunud Armeenia sõdurite kiivrid. Seejärel jõuavad külastajad vaenlast mõnitavate punkrite ja kasarmute juurde, mis on mehitatud Armeenia sõdurite vahakujudega. Mannekeenidel on suured konksuga ninad ja moonutatud näod, " teatas Rferl.

"See on kõige vihkavam ja rassistlikum koht, mida olen kunagi näinud," ütles Jerevanist pärit ettevõtja Vahram.

Armeenlaste demoniseerimine on osa Alijevi ideoloogilisest hoiakust. Alijevi valitsus on armeenlaste vihkamist projekteerinud Aserbaidžaani ühiskonnale juba aastakümneid.

Karabahhi sõda kestis 44 päeva, sõja võitsid aserid.