Liiklusohtlik Sillamäe ristmik uueneb

Peaaegu kolmekilomeetrise lõigu ehitamine maksab 4,4 miljonit eurot ja töö teeb keeruliseks see, et üks teeosa viiakse kuus meetrit maa tasapinnast allapoole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Pavlovi tänav ja Sillamäe-Viivikonna maantee viiakse üle Tallinna-Narva maantee eritasandilisena. Kaotatakse ära kõik samatasandilised pöörded ehk kõik pöörded toimuvad aeglustus- ja kiirendusradadega ehk kõik ettesõitmised ja muud sellised asjad peaks ära jääma," selgitas transpordiameti Ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi.

Ümberehitatava ristmiku piirkonnas on politsei viimase viie aastaga fikseerinud üle 80 liiklusõnnetuse.

"Kahtlemata on tegemist liikluskorralduslikult liiklejatele ebamugava ristmikuga, mis nõuab uuendamist. Seetõttu on politseil hea meel, et see ristmik saab uuenduskuuri käigus värske ja kaasaegse ilme," rääkis Narva politseijaoskonna juhtivuurija Alan Vladimirov.