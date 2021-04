2+2 teede rajamine jätkub, kuigi raha võeti 110 miljonit vähemaks

Valitsus jõudis RES-i aruteludel põhimõttelisele kokkuleppele jätkata Tallinnast Tartu, Pärnu ja Narva viivate maanteede järk-järgult neljarajaliseks ehitamisega.

Majandusministeeriumist (MKM) märgiti, et teede investeeringud RES-i järgi oluliselt ei vähene, kuid täpsustatud andmetel võeti aastatelt 2024 ja 2025 siiski kokku ligikaudu 110 miljonit eurot vähemaks. MKM-sit öeldi, et aastatel 2024 ja 2025 on kavas teostada suuremaid tee-ehitusi eurorahast.

Kui eelmise RES-is oli aastaks 2024 planeeritud teehoiu rahastamiseks 209,3 miljonit eurot, siis uue RES-i järgi vähendatakse seda 46,7 miljoni võrra. Aastaks 2025 planeeritud summat vähendati 66,7 miljoni euro võrra.

Teehoidu kavatseb valitsus riigieelarvest suunata järgmisel neljal aastal 655,9 miljonit eurot, millele lisandub Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist 159 miljonit eurot.

Ühtekuuluvusfondist saadud rahaga ehitatakse 2+2 teedeks Pärnu maanteel Libatse-Nurme (21,6 km), Pärnu-Uulu (7,9 km) ja Sauga-Pärnu (2,6 km) lõik. Lisaks ehitatakse 2+2 teeks Paldiski maanteel asuv Harku ristmik (3 km) ja 2+1 teeks Tartu maanteel Neanurme-Pikknurme lõik (6,4 km).

MKM-st üledi ERR-ile, et täpsemad projektid ja ühtekuuluvusfondi vahendite aastate vaheline jaotus selgub riigiteede teehoiukava uuendamise käigus.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles, et pragune plaan lähtub konservatiivsest majanduskasvust, mistõttu hetkel suuri rahalaevu teedeehitusse juurde tulemas ei ole. "Samas olen optimistlik, et Eesti majandusel läheb paremini ja suvine majandusprognoos annab helgema pildi. Sügisel vaatab valitsus eelarve uuesti üle ning loodetavasti saame investeeringute mahtu kasvatada,>" lausus Aas.

Kolme põhimaantee, Tallinn-Pärnu, Tallinn-Tartu ja Tallinn-Narva, maanteelõikudel on kaherajalisi teelõike, mis tuleb neljarajaliseks ehitada, kokku veel 340 kilomeetrit, mille ehitamisele kulub hinnanguliselt 1,7 miljardit eurot. Kehtiva teehoiukava järgi saab Tallinna-Tartu ja Tallinna-Pärnu neljarajaline tee valmis 2030. aastaks ning Tallinn-Narva 2038. aastaks, kui on tagatud piisav rahastus.