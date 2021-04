Soome valmistub ostma Venemaa Sputnik-V koroonavaktsiini

Soome on valmis ostma Venemaa koroonavaktsiini Sputnik V, kuigi seni ei ole see saanud Euroopa ravimiameti heakskiitu.

Soome rahvastiku- ja sotsiaalminister Krista Kiuru ütles neljapäeval parlamendiliikmete küsimustele vastates, et Soome alustab läbirääkimisi Venemaa koroonavaktsiini ostmiseks.

"Sotsiaal- ja terviseministeerium ja välisministeerium on jaganud omavahel ülesanded, et võtta ühendust Venemaaga ja hakata läbirääkimisi pidama," ütles Kiuru. Tema sõnul ei ole see vastuolus Euroopa ühise vaktsiinihanke kokkuleppega, sest Euroopa Liit ei ole Sputniku asjus lepingut sõlminud.

Ka Soomes on kõhklused AstraZeneca suhtes. Nii siit kui sealt on tulnud teateid, et inimesed keelduvad pakutud kaitsesüstist, lootes hiljem saada mõne teise tootja vaktsiini.

Kui jääb kehtima seisukoht, et AstraZeneca vaktsiini alla 65-aastastele ei süstita, jääb seda Soomes tublisti üle ja nüüd arutatakse, kas seda võiks siis süstida neile alla 65-aastastele, kes sellega vabatahtlikult nõus on.

Soome tahab oma teed minna ka vaktsineerimistõendiga

Soome tahab oma teed minna ka vaktsineerimistõendi asjaga. Soome tõend on plaanis valmis saada maikuu jooksul.

Euroopa Liidu riigid leppisid sel nädalal kokku, et juuniks püütakse valmis saada niinimetatud koroonapass, kus oleks näha inimese negatiivne koroonatesti tulemus, vaktsineerimine või koroonahaiguse läbipõdemine. See hakkaks kehtima kõikjal Euroopa Liidus.

Soome nõudis läbirääkimistel üleminekuaega ja väljendas muret andmekaitse pärast, aga need probleemid said lahendatud.

Soome valitsuserakonnad leiavad, et tunnistust tuleks kasutada ainult piiriületuse hõlbustamiseks, mitte nii nagu näiteks Taanis, kus koroonatunnistusega saab tõestada, et oled teistele ohutu ja võid käia muuseumis, restoranis ja spordivõistlustel. Soome vasakpoolsed valitsusparteid on selle vastu, kuna see tooks nende hinnangul kaasa ebavõrdsuse.

Opositsioonis olev Kokoomus peab vajalikuks siiski koroonapassi laiemat kasutamist, et aidata sellega vähemalt mõnel suveüritusi ja festivale korraldaval ettevõttel ellu jääda.

Soome terviseameti soovituse kohaselt ei vabastaks teises riigis saadud koroonavaktsiin vähemalt Soome saabuvaid reisijaid piiri ületamisel ette nähtud terviseohutusmeetmetest.