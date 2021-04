Teenetemärkidest ilma jäänud Veerpalu saab kulkalt 5400 eurot preemiat

Veerpalu saab kultuuriministri juhitavalt kulka nõukogult sarnaselt teistele Eesti olümpiavõitjatele 5400 eurot. Otsuse juures on toetuse kasutamise eesmärgina välja toodud "olümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlase tunnustuspreemia".

Andrus Veerpalu on kahekordne olümpiavõitja - 2002. aastal sai ta Salt Lake Citys 15 km klassikasõidus kulla ja 2006. aastal Torino OM-il samuti 15 km klassikasõidus kulla.

Nende saavutuste eest sai Veerpalu president Arnold Rüütlilt kaks teenetemärki - 2002. aastal antud Eesti Punase Risti I klassi ja 2006. aastal antud Valgetähe I klassi teenetemärgi.

Sel neljapäeval teatas president Kersti Kaljulaid, et võtab Veerpalult talle antud kaks riiklikku teenetemärki tagasi. Tulenevalt seadusest võib president otsustada teenetemärgi ära võtta, kui inimese hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle teenetemärgi andmise.

Rahvusvahelise Spordiarbitraaži (CAS) antidopingu osakond leidis Andrus Veerpalu olevat süüdi organiseeritud dopinguskeemis osalemises ning määras kahekordsele olümpiavõitjale tänavu märtsis kaheaastase spordis tegutsemise keelu.