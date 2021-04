Presidendid on teenetemärgi ära võtnud 14 inimeselt

Presidendi kantselei teatas neljapäeval, et Andrus Veerpalul tuleb tagastada talle 2002. aastal antud Eesti Punase Risti I klassi ja 2006. aastal antud Valgetähe I klassi teenetemärk.

Veerpalult teenetemärkide äravõtmise aluseks on teenetemärgi seaduse paragrahv 13 lõike 1 punkti 3, mille järgi võib vabariigi president otsustada teenetemärgi ära võtta, kui inimese hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle teenetemärgi andmise.

Kaks aastat tagasi võttis president kaks teenetemärki suusatreener Mati Alaverilt, kellel tuli tagastada talle 2001. aastal antud Eesti Punase Risti IV klassi ja 2006. aastal antud Valgetähe III klassi teenetemärk.

Lisaks Veerpalule ja Alaverile on pidanud teenetemärgi tagastama veel 12 inimest.

2019. aastal võttis president Kotkaristi hõberisti ära Venemaa kasuks luuramise eest vangi mõistatud kaitsepolitsei endiselt töötajalt Vladimir Kulikovilt.

President Kersti Kaljulaid võttis 2017. aastal ära Kotkaristi V klassi teenetemärgi endiselt kaitsepolitseinikult Jüri Figlovskilt. Ta mõisteti kohtus süüdi riigisaladusele ebaseadusliku juurdepääsu võimaldamises.

2014. aastal mõistis kohus omastamises ja riigisaladuse avalikustamises süüdi teabeameti töötaja Sergei Bõstrovi ja president Ilves võttis talt seejärel ära Valgetähe V klassi teenetemärgi.

2009. aastal nõudis president Valgetähe IV klassi teenetemärgi tagasi riigireetur Hermann Simmilt.

Samal aastal nõudis Ilves Maarjamaa Risti V klassi teenetemärgi tagastamist Risto Teinonenilt. Teinonen oli selle saanud Eesti iseseisvuse taastamisele kaasa aitamise eest, ent 2007. aastal lasi ta endast teha foto, millel kandis Maarjamaa Risti koos Natsi-Saksamaa embleemiga.

President Toomas Hendrik Ilves võttis 2009. aastal Kotkaristi IV klassi teenetemärgi ära korruptsioonis süüdi mõistetud endiselt Lõuna prefektilt Aivar Otsaltilt.

Maadevahetuse kriminaalasja tõttu jäid teenetemärkidest aastatel 2010 ja 2014 ilma poliitikud Villu Reiljan ja Ester Tuiksoo, ettevõtja Toomas Annus ning maa-ameti endine juht Kalev Kangur.

2013. aastal küsis president teenetemärgi tagasi rahvakultuuri edendajalt Jaan Aitajalt, kes mõisteti süüdi pedofiilias.

Tänavu 8. aprillil võeti president Kaljulaidi otsusega kasulaste väärkohtlemise eest vangi mõistetud Malle Kobinilt talle 2014. aastal antud Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk.