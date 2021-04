Eesti farmaatsiaettevõtted kavandavad laienemisi

Tartu firma TBD-Biodiscovery toodab ravimite toimeaineid ja kuigi nad on tegutsenud juba 15 aastat, on just viimased aastad toonud kiire kasvu. Ravimiäris ei juhtu midagi kiiresti. "See nõudis ikka palju väga rasket tööd enne, kui lääne firmad hakkasid meid usaldama. Praegu on meil väga tugev partnerite võrk, tõesti oleme jala ukse vahele saanud," rõõmustab ettevõtte juhatuse liige Olga Tšubrik.

Järgmisel aastal valmib Tartu külje all Kambja vallas uus tehas. "Praegu tegeleme väga selliste nišitoodetega, mis on ultraniši tooted. See laienemine tooks meile võimaluse tegeleda nišitoodetega, aga mitte päris sellise ultranišiga ja see kindlasti aitaks meil ka natukene suurendada oma toodete valikut," selgitab Tšubrik "Aktuaalsele kaamerale".

TBD-Biodiscovery leib on rätsepatööna valmivad väikesed partiid toimeaineid. "Me müüme väikesemahulisi asju. Me müüme asju, kus mõnel on maailmaturu maht kümme kilogrammi või viis kilogrammi. Meie toodangu kilogrammi hind on alates 8000 eurost, aga see võib olla ka 120 000 eurot," ütles ettevõtte juhatuse esimees Andrus Tasa.

Nende töö on jõudnud näiteks vähiravimitesse ja lemmikloomade reisipillidesse. Käive on kasvanud ligi 4,5 miljoni euroni, eelmise aasta kasv ulatus 40 protsendini ja aasta varem 70 protsendini. Kaup läheb eelkõige Saksamaale, Hollandisse, Iisraeli ja Koreasse ning üha enam ka Ameerika Ühendriikidesse.

TBD-Biodiscovery. Autor/allikas: Lauraliis Süldre/ERR

Uut tootmishoonet kavandab ka desinfitseerimisvahendite tootja Chemi-Pharm ja sinna tuleb juba ravimitööstuse osa. "Meie suund esialgu on võimalikult kiiresti see fill ja finish pool püsti saada sellest kõigest, et meil oleks võimekus Euroopa ja maailma tasemel pudelitesse ja purgikestesse panna vaktsiine ja muid lahuseid ja ravimeid, mida võiks vaja olla, et saaksime seda pakkuda. Selle järgi juba praegu on hästi suur nõudlus," ütles Chemi-Pharmi tegevjuht Kristo Timberg.

Ambitsioonid on Chemi-Pharmil aga suured. "Tahame liikuda teaduse poole ja ise ravimeid välja töötada. Ilmselgelt läheb kogu meditsiin personaalmeditsiini poole ja meiegi vaatame bioloogilisi ravimeid, olgu need siis vähiravimid või muud keerulisemad ravimid, mis ei oleks lihtsalt aspiriini või muu asja vorpimine, vaid mille taga on rohkem teadust," rääkis Timberg.

Esimesed sammud selles suunas on astutud koroonaviiruse vastase ninasprei arendamisega, mida Chemi-Pharm koos Eesti teadlaste ja ettevõttega Icosagen teeb.

Pandeemia-aasta tõi desinfitseerimisvahendite tootjale käibe kasvu ja kümmekond uut eksporditurgu. Kokku on neid juba 27.

Chemi-Pharmi tootmine. Autor/allikas: Chemi-Pharm

Salve ja kreeme tootval Tallinna Farmaatsiatehasel saab uus tootmistsehh kohe valmis. "Selles tsehhis me hakkame täiesti uue põlvkonna ravimeid tootma, need on kortikosteroidse sisaldusega pooltahked ravimid - salvid-kreemid. See on juba spetsialiseerumine selle ala keskel ja see on väga tõhus ning väga spetsiifiline laienemine," ütles ettevõtte juhataja Kadri Randveer.

Ka Tallinna Farmaatsiatehas kasvatas eelmisel aastal käivet ja ekspordib praegu oma kaupa 21 riiki. Kui praegu läheb toodang Ida-Euroopasse ja Aasiasse, siis uued salvid on mõeldud just lääne turule.

Tallinna farmaatsiatehas Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Tootmine tuleb Euroopasse tagasi

Pandeemiaaeg on kõikjal maailmas kohaliku farmaatsiatööstuse väärtust näidanud. Tõrked tarneahelates ja ekspordipiirangud tulid paljudele äratuskellana ja tõid esile selle sektori strateegilise tähtsuse. Osa tootmist tuleb Euroopasse tagasi ja kodule lähemale.

"See trend, et Euroopasse tootmist tagasi tuuakse, on ka pikaajaline. Võib-olla koroona on seda kiirendanud, aga see trend oli enne olemas. Zoomi ja Teamsi kasutamise trend oli ju ka enne olemas. Eks see koroona on teatud trendi lihtsalt võimendanud," ütleb TBD-Biodiscovery juhatuse esimees Andrus Tasa.

Samas on selge, et farmaatsiatööstus jääb alati ka globaalseks, juba Eesti ettevõtete eneste tarnijad ja eksporditurud asuvad kümnetes riikides.

"Me oleme ise mõelnud, et ju regionaalsemaks läheb kõik see tarneahelate pool ja kõik, kes vähegi saavad, hakkavad vaatama rohkem kohalikke tarnijaid, aga ega sellest globaalsest samas üle ega ümber ei saa. Me võime ju endale lihtsalt öeldes kohaliku pudelitootja otsida, aga plast tuleb ikka kuskilt kaugemalt. Nokk kinni ja saba lahti. Sarnast pilti nägime näiteks etikettidega, mingisugused pisikesed komponendid, mille peale võib-olla ei mõtlegi kohe, aga Eestis hakkas saama etiketipaber otsa ja siis aitasime seda siin trükikodadele välja ajada ja otsisime taga, kust riikidest saaks etiketipaberit. See on keeruline," rääkis Kristo Timberg.

Eesti farmaatsiatööstuse võimalused

Eesti ettevõtted näevad oma võimalusi eelkõige teadusmahukates niššides ja endale tuttavate teemadega tegelemises, piltlikult öeldes paratsetamooli tootmises meil lootust ei ole.

"Ma arvan, et kõik ettevõtted laienevad oma tegevusvaldkonna piires, kus neil on olemas oma teadusbaas, kus nad omavad kogemust ja kus nad teavad, et valmivad tooted vastavad ravimi peamistele kriteeriumidele ehk et ravim peab olema ohutu, kvaliteetne ja efektiivne," ütles Kadri Randveer.

"Kindlasti tuleb spetsialiseeruda teadusmahukale tootmisele. Kindlasti me ei pea olema need, kes toodavad väga odavaid ja labaseid aineid. Nišitoodetele, aga mitte sellistele, mida tehakse milligrammides. Me peaksime kasutama oma potentsiaali arenduses, sest näiteks meil siin ka arendusteema on väga tugev, meil siin töötab 60 inimest ja neist 20 on doktorikraadiga. Kujutage ette, milline potentsiaal meil on," ütles Olga Tšubrik. Ta usub ka, et strateegilisi toimeaineid tuleks toota Eestis kohapeal.

"Eesti ei peaks olema see riik, kus konkureeritakse hinnaga. See tähendab hoopis teistsugust tööstust, allhanget, lihtsamaid tooteid. Ma arvan, et Eesti põhirõhk peaks minema just teadusele, teaduspõhistele toodetele, suure lisandväärtusega toodetele ja eks ka meie otsime võimalusi teha midagi keerulisemat ja ägedamat, mida regioonis ja maailmas paljudes kohtades ei tehta. Mitte kvantiteet ei ole oluline, vaid üritame teha midagi, mis on mitte ainult Eestis, vaid terves regioonis silmapaistev," rääkis Kristo Timberg.

Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapfer tõi veel ühe seni eduka valdkonna näiteks kliinilised uuringud. "Eesti on olnud küll väike, aga me oleme olnud väga tublid partnerid kliiniliste uuringute osas: Me teataval määral oleme olnud suutelised ka e-rakenduste kaudu olema head partnerid kliiniliste uuringute ja ravimiarenduse osas. See igal juhul on olnud valdkond, mida tasuks hoida ja mille mahtusid peaks püüdma suurendada," ütles Tapfer.

TBD-Biodiscovery, Chemi-Pharm ja Tallinna Farmaatsiatehas liitusid ühtlasi hiljuti mitmeid rahvusvahelisi ravimifirmasid esindava ravimitootjate liiduga ja seal on loomisel Eesti tootjate töögrupp.

Statistikaameti andmetel kasvas Eesti farmaatsiatööstuse kogukäive eelmisel aastal võrreldes aasta varasemaga ligi veerandi võrra 45 miljonilt 57 miljonile.