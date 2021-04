Rootsi leevendab piiranguid vaktsineeritutele

Uus kord puudutab kõiki, kes on saanud esimese vaktsiinidoosi ja kellel on süstimisest möödunud vähemalt kolm nädalat, nii et immuunsus on juba tekkinud.

Hallgren rõhutas, et sellest hoolimata on kindlasti vaja saada ka teine vaktsiinidoos.

Rahvatervise ameti juhi Johan Carlsoni sõnul on Rootsi seisukohal, et AstraZeneca koroonavaktsiin on ohutu, ja selle kasutamist jätkatakse.

Senine vaktsineerimine ei mõjuta veel koroonaviiruse levikut Rootsis, ütles Carlson. Nakatumismäär on endiselt kõrge.

Uued reeglid tähendavad aga seda, et nüüdsest võivad ka vanemad inimesed poes käia ja lähedastega kohtuda, ütles Hallengren, kuid manitses poodides tunglemise eest. "Tunglemine suurendab nakatumist. Vaktsiin ei takista nakkuse levikut sajaprotsendiliselt."

Carlson lisas, et ohutu vahemaa soovitus on endiselt jõus ja vaktsineerimisest hoolimata tuleks kõigil olla ettevaatlik.

Täpsemate reeglite kallal alles töötatakse, kuid Carlsoni sõnul on olnud juttu kuni kaheksa inimese kokkusaamisest ja eeskätt väljas.

"Jutt ei ole kaugeltki veel suurte ürituste ega pidude korraldamisest," rõhutas ta