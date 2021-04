EUobserver: Sputnik V vaktsiini manustamise järel suri neli inimest

Venemaal suri hiljuti väidetavalt neli inimest, kes olid veidi varem saanud Sputnik V koroonavaktsiini, Euroopa Ravimiamet (EMA) teatas, et võtab neid varem teadmata juhtumeid tõsiselt.

Veel kuuel venelasel tekkisid vaktsiini manustamise järel tüsistused, ilmneb Venemaa järelevalveameti Rospotrebnadzor dokumentidest, mis jõudsid veebiväljaande EUobserver.com käsutusse.

Kolm ohvrit olid naised vanuses 51, 69 ja 74 eluaastat. Neljandat ei ole lekkinud dokumentides tuvastatud.

Surmad olid seotud südame-, kopsu- ja veresuhkru probleemidega ega pruugi olla Sputnik V põhjustatud, tõdetakse Vene toimikutes.

Kuus tüsistustega patsienti olid nooremad mehed ja naised, üks neist vaid 25-aastane.

Neil ilmnesid süstimise järel erinevad nähud, sealhulgas hingamisraskused, krambid, turse, lihasnõrkus, kõrge vererõhk, peavalu, uimasus ja palavik.

Ühe Rospotrebnadzori dokumentides nimetatud juhtumi ehtsust kinnitas ametlikult ka viroloog Deniss Loginov Sputnik V välja töötanud Gamaleja instituudist.

Rääkides vahetult pärast teist Sputnik V doosi surnud 51-aastasest naisest, märkis ta, et asja uuriti ja seost vaktsineerimisega ei tuvastatud.

EUobserveril õnnestus sotsiaalmeediakontode kaudu kindlaks teha kolm dokumentides mainitud patsienti, ent sõltumatut kinnitust väljaanne neile surmadele ei saanud.

Sputnik V eksportimise eest vastutav Venemaa otseinvesteeringute fond aga keeldus kommentaaridest.

Hetkel Sputnik V hindamisega tegelev EMA kinnitas samuti, et on Rospotrebnadzori dokumente näinud. Need oli saatnud EL-i järelevalveametile Vene vilepuhuja, kes palus anonüümsust.

Lekitatud failides mainitud juhtumite koguarv on tilluke võrreldes miljonite inimestega, kes end pärast Sputnik V võtmist hästi tundsid.

Kuid läbipaistvuse puudumine Venemaal kui ka mure sealsete kehvade andmekogumismeetodite pärast on tekitanud küsimusi teiste võimalike juhtumite kohta.

"Venemaal on üldiselt probleeme ravimite kõrvaltoimete alaregistreerimisega," ütles Moskva Kõrgema Majanduskooli epidemioloog Vassili Vlassov kolmapäeval EUobserverile.

"Kõiki ravimi kasutamisega õigeaegselt seotud soovimatuid mõjusid tuleks pidada ravimi võimalikuks kõrvalmõjuks. See on fundamentaalne reegel. Tuleks kaaluda isegi surma rongi all," kirjutas Vlassov kaasautorina Sputnik V kohta väljaandes British Medical Journal.