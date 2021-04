Bensiini hinna tõstmine kukkus neljapäeval läbi

Alexela ütles, et neljapäevasel hinnamuudatustel ei ole seost maailmaturuhindadega.

"Me eile tõstsime hinda Tallinna teatud piirkondades, kus ajalooliselt on hinnad olnud tiheda konkurentsi tõttu madalamad. Proovisime turu taset ühtlustada. Et oleks sarnane hinnatase kogu linnas," ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna ERR-ile.

"Kuna konkurendid otsustasid jätta hinnad samale tasemele nendes piirkondades, siis nägime, et see võib maksta meile kliente, kui oleme kallimad kui konkurendid. Siis tuli ka otsus, et langetame hinnad samale tasemele tagasi," lisas Kärsna. "See näitabki hästi tihedat konkurentsi, mis turul toimub."

Alexela hinnakasvuga tuli osalt kaasa Circle K, aga Neste ja Olerex jätsid oma kütusehinnad muutmata. Just nende kahe otsus sundiski Alexela ja Circle K hinnad taas alla.

"Circle K tuli järgi, aga samas tuli ka neil kiire otsus ja langetasid hinnad samale tasemele," märkis Kärsna.

Neste Eesti juht Dennis Antamo ütles, et ta küll täpselt ei tea, mis põhjustel konkurendid oma hindu muudavad, kuid ta peab tõenäoliseks, et nad langetasid hinnad eelnevale tasemele Neste soovimatusest hindu tõsta.

Antamo lisas, et Neste ei näe praegu vajadust mootorikütuste hinnatõusuks.

"Me märkasime, et turul on teatavat hinnasurvet, kuid me leidsime, et praegusel hetkel ei ole vaja hindadega mitte midagi teha. Aga eks [maailmaturu] hinnad liiguvad iga päev üles ja alla ja hinnad muutuvad kogu aeg," ütles Antamo.

Kui peaks olema vajadus hindu kas üles või alla liigutada, on Neste selleks valmis, kuid neljapäeval seda vaja ei olnud, rääkis Antamo. Ta lisas, et mitmetunnise perioodi jooksul, millal Neste hinnad olid konkurentidest soodsamad, proovis ettevõte maksimumi võtta ja sai ka hinnaralliga mitte kaasa minemisest klientidelt positiivset tagasisidet.

Olerex, mis samuti neljapäeval hindu ei tõstnud, ütles, et kütuste hinnasurve on juba pikemat aega üles.

"Alates selle nädala algusest võttis maailmaturu hinnatõus sisse täiendava hoo. Tingitud oli see muu hulgas ka EIA prognoosist, mille järgi kütuste nõudlus aasta teises pooles kasvab," ütles Olerexi kütuste sisseostu- ja logistikajuht Anton Šafrostin.

"Kuna Olerexil jagus veel madalama sisseostu hinnaga kütust, siis soovisime klientidele pakkuda parimat hinda ega läinud hinnatõusuga kaasa. Eilne postihindade tõus ja tänane tagasikorrigeerimine kinnitab ilmekalt tihedat konkurentsiolukorda Eestis," lisas Šafrostin.

Siiski, kuigi neljapäevane hinnatõus ära jäi, ei tähenda, et lähiajal hinnad tõusta ei võiks. Kütusemüüjad viitavad maailmaturu hinnale ja ka siseriiklikele hinnasurvetele.

"Maailma toornafta hinnad on viimase aasta jooksul kordades kasvanud. Näiteks eelmise aasta aprilliga võrreldes on toornafta ning diislikütuse- ja mootoribensiinihind paisunud lausa kolm korda," märkis Šafrostin.

Alexela juhatus liige Tarmo Kärsna viitas palgasurvele kui ka vajadusele tagasi teenida investeeringuid. "Et head teenust pakkuda, on vaja müüa seda teenust ka hea hinnaga," ütles Kärsna.