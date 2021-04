Seer toetas otsust massvaktsineerimisel nooremad kohaletulnud ära süstida

Seer ütles, et üle 65-aastaste vanuserühm on juba päris hästi vaktsineeritud. Enamiku sellest tööst (62 protsenti) on teinud perearstid. Miks mõnes maakonnas on vanemaealiste vaktsineeritus veel madal, tulebki nüüd välja selgitada, lisas Seer.

Ta ütles, et kuna vaktsiinitarned hakkavad nüüd tempokamalt tulema, on edaspidi oluline kõik vaktsiinid võimalikult kiiresti ära süstida.

"Me jookseme siin ajaga võidu. Iga süst loeb," ütles Seer, lisades: "Kõik doosid on täpselt nendes riiulites, kus nad hetkel olema peavad."

Seer ütles, et kui tema oleks juhtinud vaktsineerimisprotsessi paar nädalat tagasi, kui üle 65-aastased massvaktsineerimisele kohale ei tulnud, ent tekkis järjekord noorematest, kes soovisid vaktsiinisüsti saada, siis tema oleks öelnud "Teeme ära!". Seeri sõnul ongi tema ülesanne väga operatiivselt protsessi juhtida, vaadata, et protsessi toetavad otsused saaksid kiiresti tehtud.

Vaktsineerimist hakkab juhtima kümneliikmeline töörühm, kes muu hulgas hakkab kriitilisel hetkel kiireid otsuseid vastu võtma. Töörühma kuuluvad inimesed nii raviasutustest, sotsiaalministeeriumist, terviseametist, haigekassast, ravimiametist.

Kõige keerulisemaks peab ta vaktsiinitarnete ebakindlust, mistõttu peab alati hoidma vähemalt järgmise päeva varu.