Suurvaktsineerimise juhiks sai Marek Seer

"Marek Seeri ülesandeks saab kevade lõpus ja suvekuudel laiema elanikkonna kaitsesüstimise korraldamine koostöös tervishoiuasutuste, kohalike omavalitsuste ja riigiasutustega," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Kiige kinnitusel keskendub Eesti aprillikuu lõpuni eeskätt vanemaealiste vaktsineerimisele, et kaitsta COVID-19 haigusest enim ohustatud inimesi. Mai- ja juunikuu eesmärk on pakkuda vähemalt ühe doosiga vaktsineerimise võimalust kõigile täisealistele, kes seda soovivad. Suvekuudel on peamine fookus juba teise doosiga vaktsineerimistel.

Seer lisas, et Eestisse laekuvad vaktsiinikogused võimaldavad loetud nädalate pärast avada vaktsineerimise võimaluse järk-järgult kõigile soovijatele. "Praegu käivad ettevalmistused selleks, et väga paljude inimeste vaktsineerimine tervishoiuasutustes üle Eesti kulgeks võimalikult sujuvalt."

COVID-19 vaktsineerimise korralduse töörühma ülesandeks saab COVID-19 vaktsineerimise plaani operatiivne elluviimine ja elanikkonna vaktsineerimise korraldamine 2021. aasta sügiseks. Lisaks moodustatakse sotsiaalministeeriumi juurde vaktsineerimise strateegia töörühm, mille ülesandeks jäävad ettevalmistused 2021. aasta sügiseks ja 2022. aastaks ning vaktsineerimise pikaajalise strateegia väljatöötamine.

Marek Seer on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja omab terviseteaduste magistrikraadi. Aastail 2005–2008 töötas Marek Seer tervishoiuametis erakorralise meditsiini osakonna juhatajana ning oli aastatel 2008-2018 Valga haigla juht.

2018. aasta 1. oktoobrist kuni 31. märtsini 2021 töötas Marek Seer Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liikme ja haldusjuhina, 27. märtsist 2020 kuni 1. oktoober 2020 oli ta kliinikumi juhatuse esimehe kohusetäitjaks. Koroonaviiruse kriisi ajal on Marek Seer juhtinud koos professor Joel Starkopfiga Lõuna meditsiinistaapi.

Teise kvartali jooksul on praeguse info kohaselt oodata Eestisse neljalt vaktsiinitootjalt kokku enam kui miljon doosi vaktsiini.