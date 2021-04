Saksa CDU juhid valisid kantslerikandidaadiks Lascheti

Lascheti rivaaliks oli erakonna Baieri sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) 54-aastane juht Markus Söder.

Üle kuue tunni kestnud arutelu lõpuks korraldatud hääletusel sai Laschet 77,5 toetusprotsenti ja Söder 22,5 protsenti häältest.

Eriarvamused konservatiivide leeris said veelgi ilmsemaks pärast seda, kui arvamusküsitlustes CDU-CSU järel teisel kohal olevad rohelised teatasid esmaspäeval üksmeelselt, et nende kantslerikandidaat on erakonna kaasesimees Annalena Bärbock.

Söder oli samas juba eelnevalt öelnud, et on rahul ka sellega, kui valituks osutub Laschet.

Merkeli ammune liitlane 60-aastane Laschet võttis CDU juhtimise üle jaanuaris.

Tavaoludes oleks 60-aastane Laschet CDU juhina olnud kindel valik juhtima enda erakonda ja selle Baieri sõsarparteid CSU-d 26. septembri valimistele, kui 16 aastat valitsust juhtinud Merkel liidukantsleri ameti maha paneb.

Kuid koroonaviiruse pandeemia ebakindel haldamine on erakonna maine kõikuma löönud ning nii mõnigi oli kutsunud Laschetit üles loobuma CSU karismaatilise juhi Söderi kasuks.

Rahvusringhäälingu ARD hiljutises küsitluses arvas 54 protsenti sakslastest, et Söder oleks hea kandidaat ja Laschetit eelistas vaid 19 protsenti.