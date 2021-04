Alatskivi hooldekodu jäi tähelepanematuse tõttu õendusteenuse lepingust ilma

Ligi 50 kohaga Alatskivi hooldekodus on 15 voodikohta hooldusravi vajavatele patsientidele. Haigekassa on sealt juba aastaid lepinguga õendusabiteenust tellinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näiteks kuni selle aasta septembrini on haigekassa neile eraldanud ligi 300 000 eurot, mis on pool kogu maja eelarvest.

Järgmisel kolmel aastal nad riigilt aga raha enam ei saa, sest juhatajal jäi hankes osalemine kahe silma vahele.

"Totaalne informatsioonipuudus. Eelnevatel kordadel on alati olnud info käepärast, seekord kahjuks saime kokku kaks e-kirja. See oht on tõesti olemas, et teenus katkeb, inimestel läheb palju raskemaks õendusabiteenusele pääseda," rääkis Peipsiveere hooldusravikeskuse juhataja Janno Tomson.

Keskuses töötab praegu kaheksa inimest, kes on poole kohaga õed ja ka hooldajad. Raviteenuse katkemisel peab vähemalt pooled neist koondama.

Tavalise hooldekoduna saab maja jätkata, ent õendusabi vajades peavad kliendid alates oktoobrist minema Tartu ülikooli kliinikumi või Elva haiglasse.

"Sellise inimliku eksituse tõttu, et see info meile ei laekunud, nüüd panna terve toimiv süsteem kinni. Ehk äkki leiame veel lahenduse, et saaksime siin jätkata," arutles Tomson.

Haigekassa sõnul teavitasid nad asutusi hankest piisavalt, kokku kolmel korral. Kuna Peipsiveere hooldekeskus oli juba varem partner, pidid nad teadma, et leping on lõppemas.

"Kogu maht, mille me välja kuulutasime, selle me ka välja jagasime. Tartu maakonnas ei ole meil lisahankeid plaanis teha ning otselepinguid kuidagi muul viisil kui riigihanke teel me ei sõlmi. Ehk selle konkreetse teenuseosutaja jaoks on tõesti mäng läbi," ütles haigekassa õigusosakonna juhataja Ergo Pallo.

"Info ei liikunud meieni lihtsalt, millal lepingut teha. Ma usun, et sotsiaalministeerium lahendab selle asja positiivselt meie kasuks, sest see on nii vajalik teenus siin, kus on vananev elanikkond, väheneva rahvastikuga ääremaal," sõnas Peipsiääre abivallavanem Väino Kivirüüt.