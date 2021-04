Reovee seireuuring: nakatumine on Eestis keskmisel tasemel

Uuringu juht, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professor Tanel Tenson ütles ERR-ile, et kui varasematel nädalatel oli viiruse tase reovees kõrge, siis nüüd saab öelda, et viiruse levik on keskmisel tasemel.

"Kui nakatumise näidud on nii suured, kui nad praegu on, siis reoveest mingit imet praegu oodata pole," ütles Tenson ja lisas, et asi läheb siiski vaikselt paremuse poole.

Kui varem on nakatumine väga kõrge olnud Ida-Virumaal, siis Tensoni sõnul pole seal enam kõige halvemad näidud. Ka on nakatumine langustrendis Harjumaal, kuid ühestki maakonnast viirus täielikult kadunud pole, sõnas ta.

"Kui langus sama tempoga jätkab, siis mõned nädalad või kuu läheb, enne kui asi hakkab n-ö puhtamaks minema," lisas professor