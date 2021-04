Riik hakkab hingehoiuteenust pakkuma

Riigi lisaeelarvest rahastatakse nüüd ka hingehoiuteenust, mida on kavas mai keskpaigast hakata pakkuma kodudes. Tegemist on pilootprojektiga ning mõeldud on see kodusel hooldusel olevatele inimestele.

Sotsiaalministeeriumi peakaplan Ove Sander ütleb, et koroonaaeg mõjutab tugevalt inimeste vaimset tervist. Omastel või sotsiaaltöötajatel, kes kodusel hooldusel olevaid inimesi abistavad ei jätku tihtipeale aega, et kuulata nende muresid ja nendega rääkida. Siin saab appi tulla koolitatud hingehoidja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Lisaeelarves on ette nähtud 90 000 eurot. Arusaadavalt see summa ei ole nii suur, et me suudaksime terve Eesti sellega ära katta. Me räägime 10-15 hingehoidjast ja tegelikult me vaatame päris tõsiselt koguduste poole. Nii vaimulikel kui ka koguduse liikmetel on üsna suured kogemused ka kodude külastamisel ja inimeste hingehoidlikul toetamisel," rääkis Sander.

Ove Sander ütleb, et see, millal hingehoidjad saaksid kodudesse minna, sõltub koroonaviiruse levikust, kuid tema hinnangul võiksid esimesed visiidid olla juba mais. Koostööd tahetakse teha omavalitsuste sotsiaaltöötajatega, kellel on ülevaade nendest inimestest, kes vaimset tuge vajavad. Lisaeelarvest jätkub ka hingehoiu telefoni rahastamine. Telefon alustas tööd eelmisel kevadel eriolukorra ajal ja oli siis mõeldud pigem vanematele inimestele. Praegu helistavad aga tasuta liinile 116 123 nooremad.

"Kahjuks igal päeval helistab ka keegi, kellel on suitsidaalsed mõtted. Nii, et ma olen tihtipeale öelnud, et kui me oleme suutnud kasvõi ühe elu päästa selle telefoniga ja seda me kindlasti oleme, siis see telefon on ennast juba õigustanud," sõnas Sander.

Aastaga on hooldekodud saanud juurde 40 hingehoidjat ning praeguste plaanide järgi peaks ka nende arv lähiajal suurenema.