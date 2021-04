Kersna: vähemalt lõpuklassid võiksid 3. maist samuti kooli minna

Kas sel nädalal või isegi juba teisipäeval tulevad täpsemad otsused piirangute leevendamise kohta hariduses?



Leppisime eelmisel nädalal kokku, et vaatame nädala pärast üle, kas hariduses saaks piiranguid leevendada. Nakatumisnäitajad on nädalaga veelgi langenud. Usun, et arutame homme sel teemal. Olen seisukohal, et iga kontaktõppe päev on võidetud päev.



Kuidas leevendustega edasi minnakse? Kas järgmine etapp on lasta kooli gümnaasiumi õpilased? Või gümnaasiumi õpilased ja põhikooli õpilased koos?



Praeguses situatsioonis on oluline, et korraga ei tuleks kooli liiga palju lapsi. Samm-sammuline lähenemine on mõistlik, et korraga kontaktide arvu hoogsalt mitte suurendada.

Teen ettepaneku, et vähemalt lõpuklassid võiksid samuti kõikides piirkondades 3. maist kooli minna, et enne õppeaasta lõppu oleks võimalik veel kontaktõppes olla.

Hiljemalt 10. maist võiks lubada kooli ka teistest klassidest õpilased kuni 50 protsendi täituvusega ruumides. On väga oluline, et kõik klassid saaksid veel sel õppeaastal kooli, kuna õppeaasta on lõppemas.



Miks ei võiks lubada nii põhikooli kui ka gümnaasiumi õpilasi kooli regionaalsete erisuste alusel?

Olen seda meelt, et igal pool, kus vähegi on võimalikult ohutult lapsi kooli kontaktõppesse lubada, peaksime seda tegema. Alles jäänud kooliaastat peaks maksimaalselt ära kasutama.

Miks peavad näiteks Saaremaa õpilased kodus istuma, kui seal viiruse levik on kontrolli all?

On selge, et me peame järgnevate aastate jooksul tegelema distantsõppest tingitud õpilünkade tasandamisega. See on kallis ja ajamahukas, aga vältimatu. Seega seal, kus vähegi võimalik, peaks lapsed kooli lubama, et õpilünkade süvenemist ennetada.

Samal ajal tuleb arvestada kõiki ohutusmeetmeid – vanemad kui 12-aastased peaksid kandma maski, sh õpetajad, ruume peab ventileerima, õppetöö peaks toimuma viisil, et vältida kontakte teistega, võimalikult palju võiks kasutada õuesõpet. Kindlasti on oluline pakkuda kiirtestide kasutamise võimalust, eelkõige neile õpetajatele, kes ei ole vaktsineeritud.