Kõlvart: koole võiks pisut kiiremini avada küll

"Kas kohe kõik kooli [lubada], on minu meelest natuke ohtlik. Aga etapiviisiliselt, võib-olla natuke kiiremalt võiks küll, sest avalikkuse ootus on arusaadav," rääkis Kõlvart teisipäeval "Vikerhommikus".

Kõlvart, kes varasemalt on olnud koolide pigem varasema sulgemise pooldaja, tunnistas, et tema seisukohad koroonakriisiga toimetuleku sammude üle on muutunud sõltuvalt uutest teadmistest ja andmetest, mis pandeemia ajal on laekunud.

"Kuigi meil on juba aasta jagu kogemusi, peame tunnistama, et meil on teadmisi selle haiguse kohta endiselt vähe ja olukord ka muutub väga kiiresti," rääkis Tallinna linnapea ning lisas, et alati tuleb valmis olla ka kõige hullemateks stsenaariumideks.

"Olen alati natuke konservatiivsemal seisukohal olnud, sest parem oleks natuke oodata, kui et pärast piirangud tagasi tuua. Samas inimeste emotsionaalne seis nõuab natuke rohkem leevendusi ning praegu on haiguse dünaamika positiivne, olukord paraneb," rääkis Kõlvart.

Tallinna linnapea sõnul tuleb tunnistada, et võrreldes teiste riikidega on Eestil kroonakriisis ka sel aastal hästi läinud. "Kas meil vedas või on selle taga meie enda pingutused, on vaieldav. Meie piirangud ei olnud kõige karmimad ja meie kaotused ei ole kõige suuremad. Aga vaadates, seda, kuidas viirus hakkas praegu käituma, ei saa välistada, et see võib ka tagasi tulla," rääkis ta.

Kõlvarti sõnul võib loota, et suvi toob leevendust nagu ka eelmisel aastal, kuid samas ei saa unustada, et selle ajal tuleb valmistuda võimalikuks viiruse kolmandaks laineks, mis tähendab, et avalik sektor ei saa puhata.