Valitsus lubab algklassid 3. maist kontaktõppele

1.-4. klassi õpilased ja erituge vajavad õpilased pääsevad kooli alates 3. maist. HEV-õpilastele ja koduõppel hätta jäänud õpilastele võib koolis konsultatsioone teha kogu aeg.

Kõigil varasematel koolivaheaegadel on reisimine hoogustanud viiruse levikut. Kuna koolivaheajal kontaktide arv tõenäoliselt kasvab, otsustas valitsus mitte kohe pärast vaheaega õpilasi kontaktõppele lubada. Vanemate klasside ning kutseõppe õpilaste kohta teeb valitsus otsuse järgmisel nädalal.

Sel aastal on olnud 14 õppenädalat, Harju- ja Virumaa on sellest üheksa nädalat kaugõppel veetnud, ülejäänud piirkonnad seitse nädalat.

"Meil oli valitsuses pikka ja põhjalik arutelu, kas avada mingites piirkondades 26. aprillist õppetöö, aga me siiski seda ei tee," ütles haridusminister Liina Kersna, kes tõi esile, et piirkonniti on nakatumisnäitajad väga erinevad. Sellegipoolest otsustas valitsus kehtestada nädalast puhvrit kõikjal, et vältida nakatumiste tõusu kohe pärast koolivaheaega.

Kümnes maakonnas on vaktisneeritud üle 60 protsendi õpetajatest, samas Ida-Virumaal vaid 30 protsenti ning Tallinnas ja Harjumaal 49 protsenti. Kõige kõrgem on nakatumisnäit aga endiselt Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal.

Teadusnõukoda soovitas vaktsineerimata õpetajaid kiirtestida, haridusministeerium pooldab seda ideed. Arutelud jätkuvad, et 3. maiks lahenduses kokku leppida.

"Mai alguses saab teha juba päris palju õuesõpet ja me kindlasti soovitame ka seda," ütles Kersna.

Seetõttu soovitatakse algklassidel alates 3. maist võimalikult paju õuesõpet rakendada.

Ka HEV-õpilaste ja kaugõppel hätta jäänud õpilasi konsultatsioonile kutsudes alates 3. maist tuleks lähtuda turvalistest hajutatuse nõuetest, kandes maske.

Välitrennid 26. aprillist

Kuna välitingimustes on nakatumise risk väiksem kui siseruumides, võib alates 26. aprillist õues sportida kuni kümneliikmelises rühmas, k.a juhendaja.

Kui õues treenimisel on rühmi rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda. Rühmapiirang ei kehti kontaktõppesse lubatud sama klassi õpilastele.

Samuti ei laiene piirang senistele eranditele, see tähendab professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.

3. maist saab ka muuseumisse, välikohvikusse, trenni ja poodi

Kõigis avalikes siseruumides kehtib edasi 2+2 reegel ja maskikandmise kohustus.

Siseruumides võib treenida alates 3. maist 2+2 põhimõttel, nii et lubatud on ka paaristrennid, näiteks tennises paarismäng. Samadel tingimustel on lubatud treeningud ka ujulates. Tegevusi läbi viies tuleb arvestada kuni 25-protsendilise ruumitäitumuse piiranguga. Rühmatreeningud lubatud ei ole.

Kehtima jäävad piirangud kultuuri- ja meelelahutusüritustele siseruumides, st suletuks jäävad teatrid, kontserdid, kinod. Suletuks jäävad ka spaad, ujulad ja saunad. Sportimine ja treenimine on neis lubatud vastavalt spordile ette nähtud tingimustele.

Alates 3. maist võib külastada muuseume ja näituseid, kui peetakse kinni 2+2 piirangust ja 25-protsendilisest täituvusnõudest. Muuseumid ja näitused peavad sulgema uksed kell 19. Samad tingimused kehtivad ka jumalateenistustele.

Toitlustuskohtade väliterrassid võib avada alates 3. maist, terrassid võivad olla lahti kella 21-ni õhtul. Arvestada tuleb kuni 50-protsendilise täituvuse nõudega, ühe laudkonna suurus tohib olla maksimaalselt kümme inimest.

Kohvikute-restoranide siseruumides jätkuvalt toitlustada ei tohi, esialgu jääb lubatuks sealt vaid toidu kaasamüük.

Alates 3. maist võivad uksed avada poed 2+2 reegli ja 25-protsendilise täituvusnõudega. Endiselt tuleb poes kanda maske, pinke ega wifit tagasi panna ei tohi.

Alates 3. maist on välitingimustes lubatud maksimaalselt 150-le inimesele avalikud koosolekud ja jumalateenistused ning kõik muud avalikud üritused nii kultuuri- kui meelelahutusvaldkonnas. Inimesed peavad olema kuni kümneliikmelistes rühmades, kes omavahel kokku ei puutu. Kõik üritused peavad lõppema õhtul kella 21-ks.

Alates 3. maist on õues lubatud spordi- ja liikumisüritused maksimaalselt 150-le inimesele, kes peavad olema kuni kümneliikmelistes rühmades, k.a juhendaja, rühmad omavahel kokku puutuda ei tohi. Üritus peab lõppema hiljemalt kell 21.

Alates 3. maist leevendatakse tippspordi, seal hulgas esiliiga võistlustele kehtinud osavõtjate piirarve, mis tähendab, et sisetingimustes tohib võistlusest koos personaliga osa võtta kuni 100 ja välitingimustes kuni 200 inimest. Pealtvaatajad on kõikidel võistlustel keelatud. Tippspordi võistluste toimumise kellaajale piiranguid ei kehtestata.

Valitsus lähtus piirangute leevendamisel teadusnõukoja soovitustest.

Kaks-kolm nädalat tagasi vähenes nakatumiskordaja R väga kiiresti, aga viimase nädala jooksul on see 0,8-0,85 juurde seisma jäänud.

"Kui me suudame selle juures püsida, siis nakatumise numbrid ja ka haiglasse sattunute numbrid vähenevad," ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

Leevendust nakatumisele pakuvad nii vaktsineerimine kui ka läbipõdemine. Seetõttu julges valitsus esimesi leevendusi tegema hakata. Edaspidi vaatab valitsus igal nädalal piirangud üle, et võimalusel veel midagi leevendada.

"Suve poole liikudes elu järk-järgult normaliseerub, see lootus kindlasti jääb," ütles Aab.

Seitsme päeva nakatumisnäitaja on Eestis kolm korda langenud. Kui nakatumisnäit langeb, teatab valitsus uutest leevendustest juba järgmisel nädalal, lubas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Kiik lisas, et viiruse levik on langusfaasis ka teistes Euroopa riikides.