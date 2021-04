Sibul: Sütil on samad võimalused nagu teistel partei liikmetel

Isamaa peasekretär Priit Sibul ütles, et erakonda ligi 400 uut liiget toonud Madis Sütil on samad võimalused, mis teistelgi erakonna lihtliikmetel ning Süti ambitsioonidega Sibul kursis ei ole.

"Mina mõni aeg tagasi härra Sütiga kohtusin. Ta ütles, et on huvitatud poliitikasse tulemisest, ise liitus jaanuaris ja ta ütles, et toob inimesi juurde ja et toob erakonda endale ka toetajaid. Ja see on siis see, mis eile realiseerus," ütles Sibul ERR-ile.

Küsimusele, millised võimalused Madis Sütil Isamaas poliitilisel tasandil kaasa lüüa on, vastas Sibul, et tema talle midagi pakkunud ei ole.

"Kui inimene tuleb, soovib toimetada, siis loomulikult inimesel on toetust vaja. Aga minul ei ole talle midagi pakkuda. Need võimalused, mis kõikidel erakonna liikmetel on, need on ka härra Sütil," rääkis Sibul.

Süti ambitsioonidest Isamaas ei ole Sibul enda sõnul Sütiga rääkinud. "Siis kui ta tuli, siis me arutasime ja ma ütlesin, et mida on liikmel vaja, kellel huvi mingite asjade vastu on. Et on vaja ka erakonna sisest toetust," sõnas Sibul.

Hiljutisel Isamaa juhatuse volituste pikendamise hääletusel Sibula sõnul uued liikmed ei osalenud. "Need inimesed ju eile võeti vastu ja hääletus lõppes reedel."

"Ma pole küll neid avaldusi veel näinud, aga minu teada need inimesed on täitnud Isamaasse liitumise avalduse. Liikmed on ikka teretulnud," lausus Sibul.

"Päris kambaga ei saa liikmeid võtta. Inimesed peavad kirjutama Isamaasse liitumise avalduse, mis peab olema, kas füüsilise või digiallkirjaga," täpsustas Sibul.

Sütt teatas pressiteate vahendusel, et kavatseb kandideerida erakonna juhatusse ja ka sügisestel kohalikel valimistel Tartu linnas.

Isamaa Tartu piirkonna juhatus võttis esmaspäeval erakonda vastu 403 uut liiget, kellest suurema osa tõi endaga kaasa kunagi erakonna Rahva Tahe loonud Madis Sütt.

Isamaa Tartu piirkonna esimees Kaspar Kokk täpsustas ERR-ile, et suurem osa liitujatest tuli koos Madis Sütiga. Umbes 15 avaldust tuli mujalt.