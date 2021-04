Metsoja: Isamaa Tartu piirkonnas juhtunu vajab selgitamist

Te ise olete ka läbi elanud samasuguse asja nagu ilmselt praegu elab läbi erakonna Tartu piirkond, 2015 liitus Isamaa Pärnu piirkonnaga korraga palju inimesi ja hiljem selgus, et nende seas oli palju on kriminaalkorras karistatuid. Mida te praeguses olukorras erakonnale soovitaksite?

Tuleb tunnistada , et teatud mõttes on see kõik erakonnas korra juba toimunud. Kurb on see, et erakonna liikmed ei ole sellest teinud piisavaid järeldusi. Ilmselgelt vajab selline olukord eestseisuses arutelu. Mina saan aru, et tegelikult need isikud ei ole veel erakonna liikmeks saanud. Need väited, mis meedias liiguvad, vajavad kindlasti selgitamist. Aga rõhutan, et ma olen enam-vähem samas infoväljas nagu avalik ruum.

Mida erakonna siselistis täna hommikul kirjutatakse?

Ei ole midagi uut siin päikese all. Loomulikult - kui sellised asjad juhtuvad, tekib mainekahju, teatud inimestes tekib nõutus, mõnel viha ja teabe saamise janu. Juhtidelt nõutakse kiiret reageerimist. Kui me mõtleme tagasi kunagisele Pärnu kaasusele, siis tõepoolest - liikmeid erakonda ikka tuuakse. Võib-olla mõnisada liitujat on selline suurus, mis võtab natuke kukalt kratsima. Aga seal me teame konkreetset lugu, miks see nii on.

Toona Pärnus me ju eeldasime, et erakonnaga liituvad inimesed teevad seda heas usus. Me ei osanud siis arvata, et tegemist oli kurjategijatega. Tõesti toona ei löönud lamp põlema selles mõttes, et peaks minema karistusregistrisse nende inimestega tegelema ja tausta uurima. Ma saan aru, et nüüd on erakond seda teinud, aga siin on natukene teised ilmingut.

Kas oleks mõistlik vaadata nende uute liitujate avaldused uuesti läbi ükshaaval ja vestelda inimestega, panna see liitumisprotsess ikka praegu pausile?

No ma arvan, et see nii ka läheb, kui on tõendusmaterjal, et inimesed on raha pärast erakonnaga liitunud. Või kui inimeste kutsumise motivaatoriks on olnud sisevalimised, ka siis on väga raske seda aktsepteerida. Kindlasti vajab see teema selgust.

Võib-olla on vara, aga kas keegi peaks ka vastutuse võtma, et säärane olukord on tekkinud? Kes on rohkem süüdi, kas peasekretär või erakonna esimees?

Alati tahaks hakata otsima süüdlasi ja neid karistada. Kõigepealt ma arvan, et tuleb ikkagi selgeks teha, mis päriselt on toimunud.

Üks asi on uute liikmete kummaline vastuvõtmine ja see meetod, kuidas seda tehti. Teine asi on see, et erakond on ilmselgelt sisepinges. Kas nüüd peaks ikkagi suurkogu kiiremas korras elektrooniliselt kogunema, sest füüsiliselt pole see veel võimalik?

Ma olen enam kui kindel, et seesama küsimus tekib erakonna sees. Kui see intsident leiab kinnitust, siis paneb see kogu erakonna juhtorganite valimise uuesti kilbile. Erakonna liikmed tahavad seda küsimust paralleelselt arutada koos liikmete värbamise küsimusega.