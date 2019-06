O'Keefe'i Project Veritase videos võttis sõna Google-i vastutustundliku innovatsiooni meeskonna juht Jen Gennai, kelle tööülesandeks on muuhulgas ka tagada, et tehisintellekti kasutamise tulemus oleks õiglane ja eetiline, vahendas ajaleht Washington Times.

Avaldatud videos räägib Gennai ettepanekust, mille on teinud Demokraatlikku Parteid esindav senaator ja demokraatide presidendikandidaadiks pürgiv Elizabeth Warren. Viimane on avaldanud arvamust, et vaba konkurentsi tagamiseks ja kartelli meenutava olukorra vältimiseks tuleks suured tehnoloogiaettevõtted nagu Google tükeldada.

"Elizabeth Warren räägib, et me peaks Google'i tükeldama," rääkis Gennai videos. "Ta meeldib mulle, kuid ta on vägagi eksiteel. See ei tee olukorda paremaks, see teeb olukorra hullemaks, sest kõik need väiksemad firmad, kellel ei ole neid ressursse, mis meil on, peaksid nüüd täitma ülesannet hoida ära järgmine Trumpi situatsioon. Kuid väike firma ei suuda seda teha."

Video andis rohkelt kõneainet nende USA konservatiivsete aktivistide seas, kes on tehnoloogiahiide süüdistanud poliitilises ja maailmavaatelises kallutatuses. Google'it süüdistavad nad selles, et firma manipuleerib oma otsingumootorit vasakpoolse poliitilise agenda propageerimise eesmärgil.

Kongress ja justiitsministeerium on praeguse seisuga juba algatanud kartellivastaseid meetmeid puudutavad juurdlused Google'i, Facebooki ja Twitteri vastu, kuigi need juurdlused ei puuduta otseselt väiteid maailmavaatelise kallutatuse kohta, vaid võtavad tähelepanu alla eelkõige äritavad ja olukorra turul.

O'Keefe ja Project Veritas on varemgi avalikkuses pälvinud tähelepanu salaja filmitud salvestustega, kuid kriitikute hinnangul pole tegu mitte tõde otsiva ajakirjaniku, vaid eelkõige poliitilise propagandistiga, kes on enda poolt salvestatud materjale endale sobivas suunas kokku monteerinud ning jätnud enda poolt salvestatud vestlustest teadlikult eksitava mulje.

Sellele viitas oma kommentaaris ka Gennai, kelle sõnul rääkis ta vabas õhkkonnas hoopis sellest, milliseid samme on ettevõte astunud, et ennetada välismaist sekkumist USA valimistesse.

"Project Veritas on lõiganud kokku video, mis jätab mulje, justkui oleks ma mõjukas juhtivtöötaja, kes kinnitab, et Google tegutseb selle nimel, et kallutada 2020 aasta valimisi. Mõlemal juhul on loomulikult tegu absoluutse nonsensiga. Vabas õhkkonnas restoranis selgitasin ma kuidas Google'i usalduse ja turvalisuse meeskond (meeskond, millega ma kunagi töötasin) tegutseb selle nimelt, et ennetada selliseid välismaised sekkumiskatseid, mis leidsid aset 2016. aastal. Google on olnud väga avalik selle töö asjus, mida meie meeskonnad on pärast 2016. aastat teinud, seega pole see mingiks avastuseks," selgitas ta.

"Video õmbleb seejärel kokku seeria juba ümber lükatud vandenõuteooriatest, mis puudutavad meie otsingumootorit ja teisi teenuseid. Google on korduvalt kinnitanud, et teeb tööd selle nimel, et olla usaldusväärne informatsiooniallikas, poliitilisest vaatekohast hoolimata. See on fakt, et Google'il ei ole mingit poliitisest ideoloogiast lähtuvat otsingute selekteerimist. Ning kõik, mida ma olen näinud, kinnitab seda," lisas ta.