Madis Sütt: mulle meeldib Isamaa praegune suund

Kuidas teil õnnestus veenda ligi 400 inimest teile erakonda Isamaa järgnema?

Tegin selle nimel ka pikalt tööd. Mul on päriselt tahtmine poliitikas kaasa lüüa ja inimestega suhtlemine kuulub selle juurde.

Kas kõik need liitujad kirjutasid ise Isamaaga liitumise avalduse?

Jah.

Kirjutasite pressiteates, et Isamaaga liitumisele sai teie jaoks määravaks asjaolu, et erakond määratleb end rahvusliku aateparteina. Kas sellest võib järeldada, et teie maailmavaade on konservatiivne? Miks sellisel juhul valisite just Isamaa, aga mitte näiteks EKRE?

Kui algupärane Isamaa on olemas, siis pole EKRE järele vajadust. Isamaa on ajalooline rahvuskonservatiivne erakond, tegeleb hariduse ja kultuuri ja eesti keelega. Ja peredega. EKRE kerkis esile siis, kui Isamaal olid segased ajad ja tõi poliitikasse palju asju, mis mulle ei meeldi, nagu näiteks ebaviisakuse või vastuolu Euroopa Liidule, mida nad ühemõtteliselt ümber ei lükka. Isamaa on väärikas ja tulevikku suunatud rahvuslik erakond.

Mida arvate Isamaad kimbutavatest erakondlikest vastuoludest?

Peate silmas Parempoolseid? Ei võta seda eriti tõsiselt ja püüan eemal olla. Erakonna sees ma selle ühenduse info ega plaanidega kokku puutunud ei ole. Ainult ajakirjandusest kuulen nende kohta. Järelikult ei saa neil erakonnas kuigi suurt mõjujõudu olla.

Kas Teie hinnangul on õige, et niinimetatud arutelukultuuri hea tava dokumendi alusel on sisuliselt võimalik Isamaad ja selle liikmete avalikult kritiseerijad erakonnast välja heita?

Mina olen aru saanud, et välja heidetakse põhikirja alusel ja see on olemas olnud juba ammu. Täpsemalt peaks Isamaa juhatus kommenteerima. Või hoopis volikogu, sest see tavade dokument läheb alles volikogusse kinnitamisele.

Mida arvate ühenduse Parempoolsete tegevusest ja nende kriitikast erakonna juhtkonna suunal?

Mulle meeldib Isamaa praegune suund. Muidu ma poleks liikmeks astunud. Iga asja kallal annab norida, et seda paremaks teha. Olen olnud Isamaa liige ainult kolm kuud ja kogemus on üsna lühike. Praegu ei tundu küll, et Parempoolsed tahaksid teha midagi paremaks. Kritiseerivad ja kaugemale ei jõua. Mulle meeldiks, kui kriitikaga käiks kaasas positiivne ja arusaadav plaan.