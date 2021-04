Pärast mitmeaastast pausi algavad taas kõnelused Küprose tuleviku üle

ÜRO peasekretär Antonio Guterres kutsus Genfi kogunenud Küprose türgi ja

kreeka kogukonna esindajaid üles loovusele uutel kõnelustel saareriigi staatuse üle. Kogu loovusest hoolimata erilist lootust, et juba 47 aastat kestnud konflikt lahenduse leiaks, ei ole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nagu oleme korduvalt öelnud, selle mitteametliku kohtumise eesmärk on välja selgitada, kas osaliste vahel on piisavalt ühisosa, et rääkida läbi Küprose küsimuse püsivas lahenduses nähtavas tulevikus," rääkis ÜRO pressiesindaja Stephane Dujarric.

Lootust on seekord varasemast isegi vähem. Pärast seda, kui Türgi 1974. aastal Küprosele tungis ning saare põhjaosas Põhja-Küprose Türgi Vabariigi kehtestas, on konflikti lahendamiseks peetud arvukalt kõnelusi. Seni on osalised kõigil neil olnud täiesti veendunud, et lahendus saab olla vaid saare taasühendamine. Enam ühel osalisel sellist veendumust ei ole.

"Minu uus visioon on, nagu te ehk juba teate, kaks suveräänset riiki elamas külg külje kõrval heanaaberlikes suhetes, igat moodi koos töötamas, et saavutada kogu Küprose heaolu ja eeskätt poliitiline tasakaal kõige tähtsamas Ida-Vahemere piirkonnas," ütles Küprose türklaste juht Ersin Tatar.

Küprose kreeklased on aga vankumatult ustavad põhimõttele, et Küprose Vabariik peab taas laienema kogu saarele ning mingil Põhja-Küprose Türgi Vabariigil, mida ametlikult tunnustab ainult Türgi, pole õigust püsima jääda. Seda enam, et türklaste tunnustamata vabariik püsib suuresti ainult tänu Türgi armee kohalolekule. Seda peavad kreeklased rahvusvaheliselt tunnustatud ja Euroopa Liitu kuuluvale Küprose Vabariigile aga surmaohuks.