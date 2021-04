Parempoolsete juhi sõnul on Isamaas toimuv pannud kohalikud juhid kahtlema

Erakond Isamaa võttis esmaspäeval oma ridadesse vastu korraga rohkem kui 400 uut liiget. Erakonna liikmeühenduse Parempoolsed juht Kristjan Vanaselja tõi välja, et nii see kui ka mitmed teised Isamaad puudutavad uudised tekitavad kohalikes liidrites juba küsimusi, kas sügisestel valimistel minna erakonna nimekirjas kandideerima.

Kui 2018. aasta sügisel tegeles ettevõtja Madis Sütt sõbralik-konservatiivse erakonna Rahva Tahe asutamisega ja loosis liitujate vahel välja mobiiltelefone, siis tänavu jaanuaris astus ta Isamaasse. Selle jätkuks võttis Isamaa Tartu piirkond eile erakonda 403 uut liiget, kes tulid Süti kutsumisel.

Isamaa peasekretär Priit Sibul tunnistas, et päris tavapärane nii paljude liikmete korraga vastuvõtmine ei ole, ent sellel on selgitus.

"Selle olukorra kirjelduseks on lihtne vastus, et need inimesed on liitunud pikema aja jooksul, kui Madis Sütt on neid erakonda kutsunud. Lihtsalt vormistati ühe otsusena ära see mitme kuu töö. Selles mõttes ma midagi eriskummalist selles ei näe," lausus Sibul.

Sütt ise kaamera ees olukorda kommenteerima ei nõustunud, kuid ütles e-kirja teel, et tegi 400 uue liikme kaasamise nimel pikalt tööd, tal on päriselt ka tahtmine poliitikas kaasa lüüa ja inimestega suhtlemine kuulub selle juurde.

Minevikus on Isamaa üle elanud mitu skandaali, kus erakonda on ühtäkki hulk uusi liikmeid tulnud, eesmärgiks see, et nad juhtkonna valimistel kellegi poolt hääletades talle valimisedu tagaks. Sibul ütles, et enne registrisse kandmist tehakse erakonda astujatele veel taustakontroll.

"Mul iseenesest on hea meel, et Isamaaga inimesi liitub. Madis Süti näol on tõesti tegemist väga värvika inimesega, kes ka endale toetajaid otsib. Kui inimestele Isamaa seisukohad on sümpaatsed, siis mul on hea meel, kui inimesed liituvad erakonnaga," lausus Sibul.

Isamaa liikmeühenduse Parempoolsed esimees Kristjan Vanaselja ütles, et nii see juhtum kui ka kahtlused erakonna juhtkonna volituste pikendamise e-hääletuse aususe suhtes näitavad mingil määral ka erakonna juhtide väärtusmaailma ja nende soovi kuuluda niinimetatud EKRE nišši.

"Sellesse nišši suundumine tegelikult tõstatab ka küsimusi kohalike omavalitsuste liidrites. Valimised on tulemas ja meie erakonna liikmed tegelikult seavad endale küsimusi, kas minna välja Isamaa nimekirjaga või panna kokku kohalik valimisliit," lausus Vanaselja.

Vanaselja sõnul on lahenduseks kutsuda esimesel võimalusel kokku suurkogu ja korraldada juhi valimised. Seda toetavad ka Parempoolsetesse mitte kuuluvad isamaalased.

"Inimestel on ootus uueks selguseks erakonna juhtimise osas. Kui see ootus realiseeritakse, kas tänase juhi jätkamisel või uue juhi valimisel, siis pilt peaks taas jälle rahunema," lausus Marko Pomerants.