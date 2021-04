"Aktuaalne kaamera" Ida-Ukrainas kontrolljoonel: rünnakud on sagenenud

Kaevikud Ukraina sõjaväe positsioonidel mõne kilomeetri kaugusel separatistide käes olevast Donetskist asuvas Avdijivkas on pikad. Staabist kulgevad need kilomeetrite kaugusele.

Et kaevikutesse pääseda, on vaja oodata vaenlase tule lõppu. Plahvatusi on kuulda siin pidevalt, nii lähedal kui ka kaugel.

"See oli midagi suurt, suurem kui 120-kaliibriline. Aga see oli kaugel, meist umbes 20 kilomeetrit. "Tavaliselt kasutatakse meie vastu 120-mm miinipildujaid, mis on keelatud. Nagu just kolm nädalat tagasi. Viimase kahe nädala jooksul on meie vastu kasutatud püssigranaadiheitjad VOG-25 ja alusele kinnitatud granaadiheitjaid VOG-17. Samuti rünnakud tavarelvadest ja snaiprituli. Tänu jumalale meie jaost pole keegi haavata saanud," rääkis jaoülem seersant Artur "Aktuaalsele kaamerale".

Olukorra teravnemine kontrolljoonel on hästi nähtav. Kontrolljoonel sõdiv Tsõgan ütles, et rünnakud Ukraina vägede vastu on muutunud väga sagedasteks, ülepäevasteks. "On rünnakuid, on provokatsioone. Snaiprid on aktiviseerunud," lausus ta.

Monahh ütles, et loodetavasti saabub varsti vaherahu. "See (praegu) pole vaherahu. See on ainult jutt vaherahust. Vaherahu ei ole. Poisid saavad siiamaani surma. Täna just rünnati meid. Mis vaherahust siin juttu saab olla?" rääkis ta.