ERR Donetski oblastis: kunagisest kuurortkülast on alles varemed

"Aktuaalse kaamera" võttegrupp käis Donetski oblastis Peski külas, mis on olnud üks kuumematest punktidest. Kunagisest kuurordist on praegu alles varemed.

Kaevikud rindejoonel tunduvad lõpmatutena. Pole ka ime, sest sõda käib seal juba seitsmendat aastat.

Kunagi enne sõda oli Peski ehk Liivad nagu väike kuurort. Donetski elanikud ostsid sinna endale suvilaid. Nüüd on pilt hoopis teistsugune.

Peski oli ja jääb üheks tulisemaks kohaks rindejoonel.

"Lastakse pidevalt püssigranaadiheitjatest, alusele kinnitatud granaadiheitjatest. Meid provotseeritakse Kalašnikovi kuulipildujatest ja automaatidest. Naaberpositsioonidele tulistatakse 82- ja 120-kaliibrilistest miinipildujates," rääkis Siilike.

Sõdur kutsungiga Batjuška ehk Preester õppis enne sõda seminaris. Nüüd ta on kaevikus, automaat käes.

"Mina ütlen teile nii: kes meie juurde mõõgaga tuleb, see ka mõõga läbi sureb. Mitte mina ei tulnud nende juurde, hoopis nemad tulid minu juurde. See on minu kodumaa ja minu kohustus on teda kaitsta, ongi kõik," rääkis Batjuška.

Neljapäeval ei olnud sealsetel Ukraina positsioonidel kuulda ei laske ega plahvatusi.

"Praegu on vaikne. Ausõna, vaikne. Ja nii on juba terve nädal," ütles Kazak.

Ukraina sõdurid on uudistega kursis. Näiteks nad teavad, et eelmisel reedel lubas Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu väed Ukraina piirilt ära viia, sest õppused on läbi.

"Nad viivad ära, aga kuidas? Peamised jõud viiakse ära kaamerate ees, nad filmivad ja näitavad kõike. Aga enamus relvastusest ja tehnikast jääb positsioonidele," ütles Ruevit.

Ukraina sõdurid ootavad lähiajal sõjategevuse aktiveerumist. Nende sõnul on vastasel kombeks tähistada 1. ja 9. maid massiliste rünnakutega Ukraina positsioonidele.