Koroona levikuga hädas Ukrainas algas massvaktsineerimine

Ukraina leevendab samm-sammult koroonapiiranguid. Riigis algas ka massvaktsineerimine, kuid 40 miljonist elanikust on valmis end vaktsineerima vaid pooled. Pandeemia ajal on koroonaga haigestunud üle kahe ja poole miljoni ukrainlase.

Ukraina on nakatumisnäitajaga 11. kohal maailmas ja 7. kohal päevase suremuse arvestuses. Reedel näiteks oli 11 500 nakatumist ja suri 387 inimest.

Pärast kuuenädalast karantiini avati laupäeval Kiievis poed, kohvikud ja restoranid.

"Me loodame, et lihavõttepidustuste, baaride, restoranide ja terrasside avamise tõttu COVID-19 nakatumine märgatavalt ei kasva," ütles Ukraina immunoprofülaktika ekspertide grupi juht Fjodor Lapii.

"Inimene, kes usub Jeesus Kristuse ülestõusmisesse, ei karda. Sest ta teab, et midagi tema elus ei toimu juhuslikult. Kõik toimub Jumala tahte järgi," lausus Moskva Patriarhaadi Ukraina Õigeusu Kiriku preester isa Vassili.

Kuid kas ukrainlased on valmis end vaktsineerima?

"Me tahame, aga ainult hea vaktsiiniga, nagu Pfizer või Moderna. Põhimõtteliselt me saame aru, et tuleb end vaktsineerida. Aga AstraZenecat me eriti ei taha. Tahame just head vaktsiini," ütles "Aktuaalsele kaamerale" Kiievi elanik Tatjana

"Olgu hea vaktsiin, kasvõi Pfizer või muu. Ja kui oleks rohkem infot uuringute kohta, siis jah. Praegu me ei tea, millised tagajärjed võivad olla," ütles samuti Kiievis elav Anna.

Fjodor Lapii ütles, et tema hinnangul ei tule elanikkond end vaktsineerima. "Mul on kahju seda öelda, aga nii arstid kui ka elanikkond tervikuna ei ole vaktsineerimiseks meelestatud. Annaks jumal, et me tõmbaksime vaktsineerimisse kaasa 50 protsenti täiskasvanud elanikest," lausus ta.

Ukraina kasutab praegu nelja vaktsiini: Pfizer, Hiina Sinovac ning AstraZeneca India ja Lõuna-Korea variante. Vene Sputnikust Ukraina loobus.

"Meil on täna pakkumised hea reputatsiooniga maailma tootjatelt. Milleks on meil vaja toodet agressorriigist?" märkis Lapii.

Ukrainas töötab üle kahe ja poole tuhande vaktsineerimispunkti. Laupäeval sai süsti pea 70 000 inimest. Esmajärjekorras on meedikud ja sõjaväelased, kes kaitsevad kontrolljoont Ida-Ukrainas.