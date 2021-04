ERR Ida-Ukrainas | Mihkelson: Ukraina kaitseväe motivatsioon on kõrge

Nagu enamik kontrollpunkte on ka Zolote kinni - vastaspool ei lase inimesi ei sisse ega välja. Balti riikide parlamentide esindajad viibisid kontrollpunktis umbes tund aega, et suhelda OSCE vaatlejate ning Ukraina sõjaväelaste ja piirivalvuritega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Üks asi on, kui me oma riikide pealinnades teeme avaldusi, sest paberil on kõik ilus. Teine asi on olla füüsiliselt kohal ja avaldada oma toetust. See tõstab ukrainlaste moraali," rääkis Läti seimi väliskomisjoni esimes Rihards Kols.

"Ma rääkisin 92. mehhaniseeritud brigaadi komandöriga, kes siin ka meiega praegu oli, kelle vastutusala on siit kaks kilomeetrit eemal. Olukord on pingeline. See motivatsioonitase, mis Ukraina kaitseväel on, on praegu väga kõrge. Ja ta väga tunnustas tegelikult meie käiku siia just nimelt selles plaanis, et seda, mis siin toimub, tuleb maailmale näidata," rääkis riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Vähem kui poole kilomeetri kaugusel piiripunktist asub tavaline Ukraina kool.

"Kogu konflikti käigus, mis kestab juba kuus aastat, on koolimaja saanud mitu korda pihta. Vahetasime katuse, panime uued aknad purustatute asemele. Viimase pooleteise kuu jooksul rünnakud sagenesid. Olukord läks pingelisemaks. Osapooled ei suuda kokkulepele jõuda, et valitseks hoopis rahu," ütles Zolote küla keskkooli asedirektor Andrei Kutšer.

Kui kuus aastat tagasi oli koolis 60 õpilast, siis praegu ainult 27. Vanemad viivad oma lapsi sügavamale Ukrainasse, sõjast kaugemale.