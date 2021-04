Valmis esimene eesti-läti kirjalike tekstide masintõlkija

EstLati-i tõlkemootor kirjutab vajaliku teksti teise keelde mõne sekundiga ja teeb seda otse, mitte kolmanda keele kaudu. Masintõlkijat luues on naaberriikide keeleinimesed ja keeletehnoloogid kasutanud 24 miljonit lauset.

Sellist tõlkemasinat on mõlemal pool piiri omavaheliseks suhtluseks oodatud ammu – mõne kolmanda, peamiselt inglise keele kaudu tõlkides kadus teksti mõte tihti ära ning nüüd saavad eestlased lätlastele või vastupidi otse nende emakeeles näiteks armastust avaldada või ärikirja saata.

Mõne aasta eest valmisid põhjalikud eesti-läti ja läti-eesti sõnaraamatud, äsja tööle hakanud EstLat Translator on aga kasutamiseks ka neile, kes naabrite keelt üldse ei oska.

"Masintõlkemootor tõlgib lausetest ja kontekstist. See ei vaata üksikuid sõnu, vaid tõlgib terve teksti lauseid. Selle masintõlkemootori loomisel kasutasime umbes 24 miljonit paralleellauset ehk eestikeelne lause, mille vastas on lätikeelne lause," rääkis Tilde äriarenduse juht Kaspars Kaulinš.

See tähendab, et neuraalse masintõlke aluseks on inimese tõlgitud laused. Väikeste keelte otsetõlkijate loomine on päris haruldane ja keeruline ettevõtmine. Eestlaste jaoks on see lisaks soome keelele alles teine nii-öelda väikeste keelte tõlkemootor, lätlastele aga üldse esimene, ehkki nende Tildet peetakse kogu Euroopa keeletehnoloogia innovaatoriks.

"Eesmärk on viia kokku aastatepikkune keelekogemus kõige uuemate keeletehnoloogiliste teadmistega. Sel moel erineme nendest, kes toimetavad ainult keele või ainult tehnoloogia valdkonnas. Tilde eesmärk on arendada keeletehnoloogiaid eriti väikeste ja keeruliste keelte jaoks. See tagab, et ka nende keelte kõnelejail on võimalik kasutada oma emakeelt digiajastul," lausus Tilde Eesti tegevdirektor Pekka Myllylä.

Igatahes tundub, et kui eestlased ka tulevikus räägivad, et nad Lätist eriti midagi ei tea või et Lätis on keeruline oma ettevõtlust arendada, siis võib öelda küll, et oma viga.

"Tõlkemasin annab Eesti ja Läti ettevõtetele minu arvates kolm väga olulist eelist läbi kahe märksõna, milleks on kiirus ja kulude kokkuhoid. Antud masin on hea võimalus naabrite tekstide esmaseks mõistmiseks – saame jälgida meediaruumi, mis seal toimub, millest uudistes räägitakse. Praktiliselt ühe klõpsu kaugusel on arusaamine naabrite seadustest. Ka ostmine naabrite e-poodidest muutub kiiremaks ja lihtsamaks," rääkis Avatari juhataja Maria Rand.

Tõlkemasina kasutamine on kõigile tasuta. Registreeritud kasutajad saavad aga tõlkeplatvormi liita oma keskkonnaga ja kasutada oma vajadustest lähtuvat tõlkemälu.