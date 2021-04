Aab: RES-i osas on kokkulepe saavutatud, see võetakse vastu

Olgugi, et Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid soovitab riigi eelarvestrateegia (RES) pausile panna, kinnitas samuti partei aseesimehe positsioonil olev riigihalduse minister Jaak Aab, et RES-i osas on kokkulepe olemas ja see võetakse valitsuses neljapäeval vastu.

"Põhimõtetes on kokku lepitud. Ega keegi ei kilka rõõmust selle RES-i puhul. Probleeme on ja me oleme pidanud seda miinust täitma. Samas otsustasime me ära põhimõttelised asjad, mis on meile olulised," ütles Aab ERR-ile.

"Praeguse plaani järgi on see homme valitsuse istungil ja võetakse vastu," lisas ta.

Keskerakonna võitudena nimetas Aab näiteks pensionitõusu ja palgatõusu.

Aab tõdes, et Reformierakonnaga on maailmavaatelised erinevused olemas, aga RES-i puhul on leitud kompromiss. "Ei saanud Reformierakond nii palju, kui ta tahtis. Ei saanud meie nii palju, kui me tahtsime. See on alati niimoodi," sõnas Aab.

"Reformierakonna tahtmine on olnud kiiremini tasakaalu poole liikuda. Sellepärast on tulnud ka kokkuhoidu rohkem teha. Meie seda nii ei oleks teinud, aga kokku tuleb ju milleski leppida. Ja nii ongi," ütles Aab.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid teatas kolmapäeval, et riigi eelarvestrateegia (RES) tuleks pausile panna ning et Reformierakonna eelarvetasakaalu ideoloogia hakkab ühel hetkel valitsuse tööd segama.

Aab ütles, et Karilaiu väljaütlemised valitsuskriisile ei viita. "Ei viita, on lühike vastus. Valitsuses on kõik kokku lepitud," kommenteeris Aab.

"Tervisekriisis kärpida sellistes valdkondades nagu laste huvitegevus, siseturvalisus, investeeringute ja laenuraha pidurdamine, pole tark suund. Kärbete ja koondamise plaane oleks mõistlik kaaluda peale pandeemiat. Samuti kaitsevõime ei saa olla vastuoluliste sõnumitega. Tervisekriisi eesliinile oleks vaja suuremaid kompensatsioone. Need on mõningad märksõnad. Ja selline dokument peaks liikuma läbi riigikogu," kirjutas Karilaid sotsiaalmeedias.

"Ma loodan, et Reformierakond ei too oma vana mõtteviisi nii üks-üheselt tagasi. Et nad suudavad aru saada, et valitsuses on kaks pariteetset partnerit. Et rahanduspoliitikas meil on diametraalselt erinevad arvamused ja me peame siin parema kompromissi leidma," lausus Karilaid.