Riigipöördega ähvardanud Prantsuse endised ohvitserid saavad karistada

Suurbritannia ajalehe The Times teatel saavad mitmed Prantsusmaa pensionil olevad ohvitserid ametlikult karistada. Endised ohvitserid kirjutasid president Emmanuel Macronile, et riigis valitseb sõjaväelise riigipöörde oht, kuna valitsus ei tule toime islamistide põhjustatud kaosega.

Eelmisel nädalal avaldasid endised armeeohvitserid kirja, mis avaldati parempoolses ajakirjas Valeurs Actuelles.

"Prantsusmaad hävitavad äärelinnas elavad moslemite hordid. Kodusõja ärahoidmiseks peavad tegevteenistuses olevad seltsimehed sekkuma, et kaitsta meie tsiviliseeritud väärtusi ja kaasmaalaste turvalisust," väidab kiri.

Kaitseminister Florence Parly andis korralduse uurida endiste ohvitseride tegevust.

"Kirja taga olijad ei pääse tagajärgedest. See tegevus on vastuvõetamatu. Relvajõud ei tohi avaldada poliitilist arvamust. Sõjavägi on selleks, et kaitsta Prantsusmaad ja kaitsta prantslasi," ütles Parly.

"Mitmed kirjale alla kirjutanud kindralid on 2S nimekirjas. 2S nimekiri tähendab seda, et ohvitserid säilitavad oma auastmed ja saavad palka reservväelastena. See nõuab neilt vaikimiskohustust," ütlesid Prantsusmaa ametnikud.

Sõjaväe juristi Elodie Maumonti sõnul võivad kirjale alla kirjutajad distsiplinaarmenetluse raames kaotada oma privileegid.

"Allkirja andsid 80 endist koloneli ja mereväe kaptenit. Seal oli veel sadu madalama astme endisi ohvitsere. Kui tuvastatakse, et alla kirjutasid ka tegevväelased, siis võivad nad süüdistuse saada sõjakohtult," ütles Maumont.