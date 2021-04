Prantsusmaa avaldas Navalnõi tervise pärast muret

Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian avaldas lootust, et võetakse meetmeid Navalnõi füüsilise tervise, aga ka vabaduse tagamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Le Driani sõnul lasub peamine vastutus Venemaa presidendil Vladimir Putinil. Navalnõi liitlased teatasid aga, et soovivad 21. aprillil korraldada viimase aja suurima tänavaprotestilaine, et suunata tähelepanu mehe halvenevale tervisele.

31. märtsist toidust keeldunud Navalnõi alustas näljastreiki, sest vangla juhtkond ei ole talle andnud jala- ja seljavalu leevenduseks juurdepääsu oma valitud arstile. Vangla on pakkunud oma meedikuid, kuid nendest on Navalnõi loobunud.

"Loomulikult ei lasta tal vanglas surra, kuid pean ütlema, et Navalnõi käitub nagu huligaan. Ta on proovinud rikkuda iga reeglit. Tema eesmärk on tõmmata endale tähelepanu. Ka sellega, et täna väidab ta vasaku käe olevat haige, homme oma jala ning kõik see on selleks, et ajakirjanikud pööraksid tähelepanu," sõnas Venemaa suursaadik Suurbritannias Andrei Kelin.