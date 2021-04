Macron ärgitas panema paika "punased jooned" suhetes Venemaaga

Macroni tähelepanekud intervjuus USA telekanalile CBS avaldati ajal, mil Venemaa on suurendanud sõjalist kohalolu Ukraina piiri lähistel.

Maailm peab näitama Moskvale, et kuigi eelistatakse otsekohest ja avatud dialoogi, siis lubamatu käitumise korral sanktsioonidest ei hoiduta, ütles Macron.

"Tõepoolest, me peame sanktsioonid kehtestama. See on see, mida me tegime pärast (Krimmi annekteerimist 2014. aastal) või pärast mitut kriisi. Ma arvan, et me peame panema paika selged punased jooned Venemaaga. See on ainus viis, kuidas olla tõsiseltvõetav."

"Sanktsioonidest üksi ei piisa, vaid neist, kuid sanktsioonid on osa paketist. Ma eelistan konstruktiivset dialoogi, kuid konstruktiivse ja efektiivse dialoogi jaoks on sul tarvis tõsiseltvõetavust."

Venemaa on arvatavalt viinud kümneid tuhandeid sõdureid oma piiri lähistele Ukraina ja Krimmiga. Ida-Ukraina konfliktipiirkonnas on kokkupõrked aga jätkunud, hoolimata relvarahust eelmisel suvel.

Macron ja Saksa kantsler Angela Merkel väljendasid reedel toetust Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskõile ja kutsusid Venemaad oma sõdurid piiriregioonist tagasi tõmbama.