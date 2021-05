Prantsusmaa tahab kasutada terroristide jälitamiseks tehisintellekti

"Kolmapäeval ütles peaminister Jean Castex, et valitsus kavatseb esitada parlamendile seaduseelnõu, mille eesmärk on tagada, et telekommunikatsiooniettevõtted jälgiksid kuidas nende kasutajad külastavad reaalajas interneti lehekülgi. Valitsuse algoritmid hoiataksid luureametnikke, kui märgatakse võimalikku ohtu," teatas The Wall Street Journal.

Macronile avaldatakse tugevat survet, et ta võitleks nii terrorismi kui islamistliku separatismi vastu. Prantsusmaal on viimastel kuudel toimunud mitu terroristide rünnakut. Samuti ähvardasid pensionil ohvitserid riigipöördega, kui valitsus ei suurenda terrorismivastast võitlust.

Valitsus tahab laiendada peamiselt telefonipõhist jälgimissüsteemi. Süsteem loodi pärast 2015.aasta terrorirünnakuid. Valitsus tahab nüüd, et süsteem hõlmaks ka interneti kasutamist, et tuvastada potentsiaalseid terroriste, kes pole veel ametivõimude radaril.

"Traditsiooniliste luuretehnikate abil on terroriste aina raskem jälgida, ütles kolmapäeval siseminister Gerard Darmanin.

"Terroristid kasutavad tavalisi tekstsõnumeid üha vähem ja kasutavad aina rohkem interneti," lisas Darmanin.

Mitmed suured veebisaidid kasutavad krüptimisvormi, mis varjab kasutajate lehe külastamist.

Luureametnike sõnul tuleb hakata kasutama tehisintellekti.

"Tehisintellekt on valdkond, mis tuleb luureteenistustele avada," ütles Prantsusmaa luureametnik.

Privaatsuse ja digitaalsete õiguste võitlejad ei toeta, et valitsus suurendab oma volitusi inimeste jälgimisel.

"Valitsuse eesmärk on koguda nii palju andmeid kui võimalik. See on juba massjälgimine," ütles Prantsusmaa digitaalõiguste organisatsiooni La Quadrature du Net liige Bastien Le Querrec.