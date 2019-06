"Ma olen veendunud, et see sündmus aitab edendada koostööd ja ehitada tugevamaid sildu kultuurivaldkonnas meie kahe maa vahel," kirjutas Lukas Vene ministrile saadetud kutses.

Lukas märgib oma kirjas, et kahe maa vahelised kultuurisuhted, mis tuginevad riikidevahelisel kultuurikoostöö leppel, on aastaid püsinud heal tasemel ning mõlemad riigid teevad head tööd oma kultuuri tutvustamiseks teises riigis.

Eesti ja Venemaa kultuurikoostöö üks nurgakive on suhtlus soome-ugri rahvaste vahel, kellel on Venemaal ka oma autonoomsed vabariigid, lisas Lukas. Ta viitas ka, et ÜRO kuulutas tänavuse aasta põlisrahvaste keelte aastaks. "See on suurepärane platvorm soome-ugri rahvaste rahvusliku identiteedi, kultuuri ja keele arendamiseks ja kaitsmiseks ning tiheda koostöö arendamiseks soome-ugri riikide vahel," lisas Eesti kultuuriminister.

Lukas viitas ka, et esimene soome-ugri maailmakongress peeti 1992. aastal Vene Föderatsioonis, Komi Vabariigi pealinnas Sõktõkvaris. Tema hinnangul pakub kongress soome-ugri ja samojeedi rahvastele hea võimaluse arutada nende keelte ja kultuuri hoidmist ja elustamist.

Aprilli keskel Moskvas töövisiidil käinud Eesti president Kersti Kaljulaid kutsus kongressile ka Venemaa presidendi Vladimir Putini.

President Toomas Hendrik Ilves pälvis 2008. aasta juunis Venemaal Handi-Mansimaal peetud soome-ugri maailmakongressil tähelepanu sellega, et tõusis keset Venemaa riigiduuma väliskomisjoni esimehe Konstantin Kossatšovi kõnet protestiks püsti ja lahkus saalist, sest Vene poliitik laimas Eestit ja valetas aprillimässus hukkunud Dmitri Ganini surma kohta.

Soome-ugri rahvaste maailmakongress on soome-ugri ja samojeedi rahvaste esindusfoorum, mis on sõltumatu valitsustest ja poliitilistest parteidest ning toetub oma tegevuses maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile. Kongressi eesmärkideks on arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste rahvusteadvust, kultuure ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd, käsitleda aktuaalseid probleeme ja leida neile lahendus. Esimene kongress toimus 1992. aastal Sõktõvkaris, seejärel on need toimunud iga nelja aasta tagant vaheldumisi Ungaris, Soomes, Eestis ja Venemaal.

Soome-ugri rahvaste 8. maailmakongress peetakse Tartus Eesti Rahva Muuseumis (ERM) 17.-19. juunini 2020.