Valitsus plaanib kärpevaidlusest olenemata eelarvestrateegia kinnitada

Kui Reformierakond soovib kärpida, siis Keskerakond kulutada. Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaidi hinnangul peaks valitsus kaaluma, kas riigi eelarvestrateegiat neljapäeval üldse kinnitada. Keskerakonna valitsusdelegatsiooni juht Jaak Aab ütles, et koalitsioonil on strateegia kinnitamise kokkulepe siiski olemas.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ei ole riigieelarve strateegiaga rahul. Reformierakonna jaoks on oluline liikuda kiiremini eelarvetasakaalu suunas, kuid Karilaid ülteb, et seda ei tohiks teha laste huvitegevuse ja siseturvalisuse rahastamise arvelt.

"Pandeemia tingimustes sellisel viisil kärpida ja panna pidurit ka laenurahale ja investeeringutele ei ole mõistlik. Siin on kahtlemata diametraalne erinevus Keskerakonna ja Reformierakonna rahanduspoliitikas, aga me peaksime rohkem seda kirikut keset küla ja kompromissi otsima," rääkis Karilaid "Aktuaalsele kaamerale".

Karilaid soovitab valitsusel kaaluda, kas sellisele eelarvestrateegiale on ikka vaja kooskõlastus anda.

Keskerakonna valitsusdelegatsiooni juhtiv riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et kokkulepe strateegia kinnitamiseks on valitsuspartneritel olemas. Ta ütleb, et põhilised lahkarvamused seisnesid kärpimises ehk teisisõnu kriisi ajal suurenenud kulutasemelt eelarvetasakaalu poole liikumises.

"Küsimus on kiiruses. Reformierakond soovis kiiremini, meie mitte nii kiiresti. Aga sellest sõltubki, palju teha saab. Ühelt poolt Reformierakond loobus nii kiirest liikumisest teatud osas ja teises osas meie olime siis nõus selles kokku leppima, et saaks ka mingid poliitilised algatused ära teha," rääkis Aab.

Aab tõi nende algatuste näidetena esile pensionitõusu ja riigi palgafondi suurendamise.

Reformierakondlasest riigikogu rahanduskomisjoni liige Jürgen Ligi ütles, et tõepoolest on tarvis kärpida, aga lisas, et küsimus ei ole kriisi ajal suurenenud kulutustes.

"See ei ole see, et praegu laekub makse vähem ja siis pärast rohkem, ei ole niimoodi. See on sisuline üle jõu elamine juba mitu aastat. Ja muidugi, need, kes on seal kaasosalised võivad ju teha nägu, et homset päeva ei tule endiselt, aga nüüd on see homne päev lihtsalt käes," ütles Ligi.

EKRE esimehest eelmine rahandusminister Martin Helme nimetas eelarvestrateegiat majanduslikus mõttes läbikukkumiseks ja viitas nii teedeehituse investeeringutest ja huvihariduse toetamisest loobumisele kui tarbimiskaksude tõstmisele. Samuti tõi ta välja riigikaitse investeeringute vähenemise.

"Ja mille nimel kõik? Selle nimel, et paar aastat varem saavutada mingisugune tasakaalu protsent. See on täiesti uskumatu, et nii rumalalt saab üldse mõelda," ütles Helme.