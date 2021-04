Tartus tuleb Emajõe äärde kolm uut välikohvikut

Järgmiseks esmaspäevaks, mil piirangud leevenevad, plaanib kolmest kohvikust valmis saada vaid mojito-baar.

"Lepingu järgi nad peaksid olema avatud 1. juunist, aga ettevõtjate soov on siin ka võimalikult kiiresti valmis saada. Nad on oma ehitusetappides erinevas ajas: Väike Kuuba peaks avama 3. mail, teistega läheb rohkem aega, orienteeruv tähtaeg võiks olla mai keskel," rääkis Tartu ettevõtluse arengu osakonna juhataja Alo Lilles.

Soovi Emajõe äärde oma kohvik püsti panna avaldas kokku 25 ettevõtet, kelle vahelt valis linn kolm võitjat, arvestades pakutavad rendihinda, ehituslahendust ja teenuse kontseptsiooni. Neist kaks, Väike Kuuba ja Cafe Chef olid sama koha peal, aga veidi väiksema putkaga, ka enne. Suurim konkurss oli aga kolmest krundist keskmisele, mille eest hakkab Gustav Cafe maksma linnale renti ligi 24 000 eurot aastas.

"See on meil olnud tegelikult ammune unistus Emajõe äärde teha. Kui siin oli eelnev kohapidaja, siis me käisime siin üsna tihti. See oli mõnus koht, kus ise olla," rääkis Gustav Cafe juhatuse liige Siim Liivamägi.

"Ehitus on suurusjärgus paarisaja tuhande euro alla. Eks see on päris suur investeering, aga soov oli nii suur siia teha," lisas ta.

Veel eelmise aastani said kolm suvekohvikut promenaadil tegutseda ilma maa kasutamise eest renti maksmata. Kuna melu jõe ääres aina kasvas ja nii ka ettevõtjate huvi, oli lepingute lõppedes avalik konkurss vajalik.

Alo Lillese sõnul liigub Tartu linn suunas, et kohvikuid oleks tulevikus ka mujal Emajõe ääres. Täpseid kuupäevi ja asukohti veel paigas pole.

"Kas nüüd Naiivi poole emmale-kummale poole kallast või siis Tartu turu juures, kui minna turuhoonest Anne kanali poole - kogu see jõeäär on ka täna kasutamata. Võimalust on, mida saaks kindlasti värskendada," ütles ta.

Promenaadiäärsed kolm lepingut on kohvikutel linnaga kümneks aastaks.