Kallas: varsti võiks kaaluda vaktsineeritutelt maskikohustuse mahavõtmist

"Me peaksime olema valmis selleks, et peagi tekib olukord, kus meil on vaja inimesi motiveerida end vaktsineerima. Üks võimalus oleks näiteks see, et vaktsineeritud ei peaks siseruumides kandma maski," vahendas Euroopa Komisjoni esindus Tallinnas.

Kallas rääkis esmaspäeval esinduse korraldatud seminaril, et kui esialgu on ennast vaktsineerinud lisaks riskirühmadele ja eakatele peamiselt vaktsineerimisse entusiastlikud inimesed, kelle huvi vaktsineerimiseks on suur, siis varsti võib tekkida vajadus kahtlevate inimeste veenmiseks. "Siis tuleb juba hakata mõtlema, millega selliseid inimesi motiveerida, mida vaktsineerimine neile lisaks annab," tõdes peaminister.

Kallas avaldas heameelt selle üle, et eelmisel nädalal vaktsineeriti 67 722 Eesti inimest, ületades eesmärgiks seatud 60 000 vaktsineerimise piiri.

Esmaspäevaks oli Eestis süstitud 532 605 vaktsiinidoosi, vähemalt ühe vaktsiinidoosi on saanud 373 391 eestimaalast.