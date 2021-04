Rahvaloenduse küsitlusse tulevad küsimused rahvuse ja emakeele kohta

Erinevad teadlased tegid statistikaametil ettepaneku küsitlusse lisada ka töörännet ning keele- ja murdeoskust täpsustavad küsimused. Esimese hooga lükati need tagasi, kuid lõplikus ankeedis on need siiski kajastatud.

Seega saavad inimesed läbi veebiküsitluse märkida endale kahte rahvust, kahte emakeelt ja erinevaid murdeoskusi. Lisaks saab märkida, kas inimene on alates 2011. aastast elanud rohkem kui 12 kuud pidevalt välismaal.

"Kui osapooled on leidnud, et on väga oluline teatud teemade uurimine näiteks poliitikate kujundamiseks, siis me võtame need asjad arvesse," ütles statistikaameti rahva ja eluruumide loenduse projektijuhi Liina Osila.

Veebiküsitlus on vastamiseks kõigile, kuid küsitlejad suhtlevad vaid valimisse kuuluvate inimestega

Rahvaloenduse lühikesele veebiküsitlusele saavad vastata kõik Eesti elanikud alates selle aasta 28. detsembrist kuni järgmise aasta 15. jaanuarini.

Loenduse teises etapis hakkavad küsitlejad vastuseid koguma juhuvalimisse kuuluvatelt aadressidelt, kust veebi teel piisavaid vastuseid ei saadud. Kokku on valimis ca 40 000 eluruumi, milles elab eeldatavalt ligikaudu 60 000 inimest.

Seega arvestatakse ka nende inimestega, kellel ligipääsu internetile pole ning nendega võetakse ühendust telefoni teel või tehakse kodukülastus. Seda tehakse perioodil 2022. aasta 22. jaanuar kuni 20. veebruar.

"Mida rohkem inimesi vastab, seda täpsemad on meie andmed. Kuigi tahaks rõhutada, et valim on piisavalt täpne, et andmed oleks täpsed kogu Eestile," lisas Osila.

Valimisse kuuluvad väikesaarte nagu Kihnu, Vormsi, Ruhnu ja Muhu kõik elanikud, keda on 2501. Lisaks on eristatud kolmes suuruses kohalike omavalitsusi (KOV) ja eraldi on Tallinna igast linnaosast valimis 500 asustatud aadressi.

Kõige väiksematest KOV-idest (kus elab 2501 kuni 20 000 inimest) kuulub valimisse 300 asutatud aadressi, 20 001 kuni 50 000 elanikuga KOV-idest 500 ja suurimatest ehk 50 001 kuni 100 000 elanikuga KOV-idest 800 asutatud aadressi. Viimasesse gruppi kuulub ka Tartu linn.

Seega palub ka statistikaamet kõikidel inimestel rahvastikuregistrist oma andmete tõesust kontrollida, et andmete kogumine läheks võimalikult sujuvalt.

Eesti rahva ja eluruumide loenduse loendusmoment on 2021. aasta 31. detsembri varahommik kell 00.00, mis tähendab seda, et andmed fikseeritakse sel ajahetkel.