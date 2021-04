Fotod: Tallinna söögikohad valmistuvad vaikselt terrasse avama

Tallinna vanalinna ja ka sellest välja jäävad söögikohad teevad ettevalmistusi, et alates esmaspäevast avada väliterrassid. Nende kõrval jäid ERR-i fotosilma ette ka mitmed restoranid, mis on tegevuse lõpetanud.

Nii mõnigi restoranijuht ütles ERR-ile, et ei usu, et terrassi avamine veel jahedate ilmadega raskele rahalisele olukorrale praegu leevendust toob.

Scheeli restorani juht Rein Beljajev esmaspäevast terrassi väja ei pane. "Me lükkame nädala lõppu. See terrassi avamine sellise ilmaga ei anna meile midagi. Meid ei päästa need neli inimest, kes esmaspäeval sinna võib-olla sööma tuleks," lausus Beljajev.

Beljajev ootab riigilt selgemaid sõnumeid ja EAS-ilt toetusi. "Meil on taotlused sisse antud, vastuseid ei ole," ütles ta.

Samas on restoran Beljajevi sõnul ülepea võlgades ja hetkel valgust ei paista.

Hella Hundi ja Humalakoja peremees Marek Reinaas ütles, et mõlemas kohas on kavas terrassid avada. "Ma arvan, et äriliselt loomulikult ei saa see asendada kogu söögikoha avamist. Aga kindlasti on kõigil neil kokkadel ja teenindajatel hea meel et nad saavad lõpuks kodunt ära tulla ja inimesi näha," lausus Reinaas.

Reinaas pakkus, et terrassidelt tuleb 30-40 protsenti tavakäibest.

Reinaas rääkis, et Hell Hunt ja Humalakoda saavad kriisis hakkama ja sulgema ei pea. "Kuigi see on olnud kulukas, oleme me otsustanud juba piirangute algusest peale, et me purjetame sellest kriisist läbi. Küll meie hakkama saame, aga kindlasti on kohti, mis peavad uksed sulgema," sõnas Reinaas.

Vana Villemi kõrtside juht Aare Hallop ütles, et ka nemad avavad pubide terrassid erinevates Eesti linnades, aga suurt abi nad sellest ei oota.

"Me paneme avamisvalmis, aga see mingi äri ei saa olema. Ootused on, et inimesed on tüdinud ja tahavad tulla, aga 7-8-kraadise temperatuuriga ma elavat külastust hästi ei usu," ütles Hallop.

Terrassid avatakse Tallinnas Vana Villemi pubil ja Dublineril, Kuressaares Mõnusal Villemil, Raplas Meie pubil, Pärnus Hahni pubil ja Sweet Rosiel nädal hiljem.

"Üritame jätkata, kahjumid on suured. Natuke on toetused kahjumit leevendanud, aga ega see lahendus ei ole," märkis Hallop.

Janita Barrera-Cueto Texas Honky Tonk & Cantinast ütles, et avavad samuti terrassi, mis sest et see ei ole väga suur. "Meie terass on väga väike, sellele kehtivad samuti piirangud, seega loodame küll rahalise olukorra mõningat paranemist, kuid paraku mitte pööret olulisele paranemisele," ütles ta.

Restorani Rado juhataja Triinu Tapperi sõnul on Radol terrass juba püsti.

"Terrassi puhul sõltub tohutult palju ilmast, mis ei anna mingisugust stabiilsust. Lisaks on restoranid Tallinnas hetkel väga erinevate võimalustega. Ise loodame, et saame vaikselt jälle tööle hakata ja kui juba tingimused paremad, siis saame parandada ka rahalist olukorda. See on natuke nagu lahtise haava ravimine plaastriga, aga oleme optimistlikud ja ootame kõiki esmaspäeval külla," rääkis Tapper.

"Ma saan ka aru kohtadest, kes ei ava. Me lihtsalt väga igatseme oma kliente," lisas ta.

Kohvik Kehrwiederi omanik Vello Leitham kinnitas terrassi avamist esmaspäevast. "Kohvik on siiski kohtumise paik ja ajamahavõtmise koht. Kaasamüük pole sama," ütles ta.

Rääkides rahalisest olukorrast, ütles ta, et ta saabseda võrrelda möödunud kevadega kui oli eriolukord ja inimesed tohtisid istuda õues 2+2 tingimustes. "Praegusel aastal pole eriolukorda aga piirangud on rangemad. Käibevahe on mitmekordne," sõnas Leitham.

Reede pärastlõunal Tallinna vanalinnas käinud ERR-i fotograaf ütles, et terrassi avamist ettevalmistavate kohtade kõrval oli omajagu ka neid toitlustusasutusi, kuhu oli kile ette tõmmatud ja mis olid lausa seest tühjad.