"Rahva teenrid": valitsusel on veel võimalus RES-i parandada

Urmas Jaagant ütles, et valitsuse plaanitav kärbe 60 miljonit kuigi suur ei ole, arvestades ka Eesti eelarvemahtusid.

Sulev Vedler lisas, et kärpe tõttu elu seisma ei jää. "Kärbe ei tähenda seda, et absoluutsummad hakkavad kahanema. Muidugi valitsus tahab kärpida, aga kuidas see välja kukub, see on hoopis iseasi. küsimus, et milleks seda laenukulud kulutatakse ja mis eesmärgil ta võetakse," lausus Vedler.

Urmas Jaagant esitas küsimuse, mis on Reformierakonna eesmärk kulude kokkutõmbamisest rääkides.

Vedler tõi välja, et riik tegeleb kärpides hästi palju just väikeste summadega.



"Näiteks huviharidus on sellel nädalal olnud kõvasti luubi all. Selle kärpesumma on seitse miljonit eurot. See on päris suur summa, aga kui me vaatame näiteks Tallinna haiglat, mida loodetakse ehitada Lasnamäele, siis Tallinna haigla puhul käis jutt, et küsitakse Euroopast abi summas 380 miljonit eurot. Nüüd sealt riigi eelarvestrateegiast leidsin ma, et see summa on 280 miljonit. Vahe ainult 100 miljonit ehk 13 korda umbes nii suur summa kui see huvihariduse kärpimine," rääkis Vedler.

"Me pöörame tähelepanu sellistele suhteliselt väikestele asjadele, aga suured asjad kõiguvad sinna-tänna. 100 miljonit siia, 100 miljonit teisele poole. Me peaksime hoopis sellistele asjadele tähelepani pöörama," sõnas Vedler.

Jaagant märkis, et sellised väikesed, aga väikestele gruppidele valulikud kärped tekitavad üsna palju pahameelt. "Aga kui pisikesi kärpeid on mitmeid, siis kokku tuleb ikkagi päris palju inimesi, kes mingi koha pealt saavad puudutatud," ütles ta.

"Aga ikkagi on otsustatud seda teha, samas sealt mingit märgatavat kokkuhoidu ei tule. Mina saan ainult mõelda, et tõenäoliselt oodatakse suvist majandusprognoosi, mille järel saab võib-olla mõned nendest kärbetest, mis praegu välja käiakse, tagasi pöörata," arvas Jaagant.

Mirko Ojakivi ütles irooniliselt, et see on siis laste panus järgmistel aastatel riigieelarve tasakaalu poole liikumisele.

Ojakivi tõstatas ka teise RES-is kajastuva teema - kodulaenu intressidelt tulumaksuvabastuse kaotamine. Ojakivi viitas, et kui kaob maksuvabastus, siis samal ajal tekib juurde vajadus maksta ise lapse huviringi eest.

Sulev Veldler märkis, et kuigi Reformierakonna eesmärk on näidata, et sellesse olukorda viis riigi Keskerakond, siis inimestele jääb meelde see, et kärped tegi Reformierakonna valitsus. "Sa lõikad endale ise näppu," sõnas ta.

Mirko Ojakivi viitas ka siseturvalisuse valdkonna kärbetele, kust aastal 2022 hoitakse kokku 12 miljonit, aastal 2023 samuti 12 miljonit. "Toompea poliitikud räägivad, et rahas on see umbes 200 politseiniku töökoht," sõnas Ojakivi.

Jaaganti sõnul võiks eelarvestrateegiat võtta nagu arengukava. "Tegelik raha jaotamine toimub ikkagi igal aastal konkreetses eelarves. Tõsi - RES seab mingid raamid paika," märkis Jaagant.

Velder märkis, et tema jaoks ongi RES suuresti nagu visioonidokument. "Seal on paika pandud eesmärgid, kuhu me tahame jõuda," ütles Vedler.