Samost ja Sildam: RES on kõigest vahedokument

"Kõik need kärped selleks, et saada kokku 61 miljonit aastas, paistavad erakordselt kunstlike ja mõttetutena. Kogu pingutus, et näidata, kui võimsalt kärbitud sai, on olnud enesepettus, ükskõik kummalt valitsuse osapoolelt seda vaadata. Nagu eile juba ütles intervjuus ERR-ile endine kauaaegne peaminister ja Reformierakonna kunagine esimees Andrus Ansip, siis 60 miljonit suurt pilti ei mõjuta ning tasakaalus eelarvest pole mõtet rääkida. Enam täpsemalt on RES-i raske hinnata," ütles Samost RES-i kommenteerides

Ta tõi välja, et RES-i kohaselt on järgmise aasta eelarvekulud on 13,8 miljardit eurot ja need ei vähene nagu ka laenude maht.

"Need kärped on näide virtuaalsest poliitikategemisest, mis on väga viletsalt väljakukkunud. Ma ei usu, et kumbki koalitsiooni osapool väga rõõmus on tänaseks juba neli päeva kestnud arutelu üle, et kodulaenu intresside maksuvabastuse lõpetatakse, et hoida kokku 6,1 miljonit eurot aastas või siis huvitegevuse kärbe, kus hoitakse kokku 7 miljonit eurot aastas või siis siseministeeriumi kulude vähendamise kava," loetles ta.

Sildami hinnangul on siseministeeriumi puudutav "eriti jabur", kuna ministeerium peab kärpima 12 miljonit, saab tagasi 6 miljonit, millest peab tagama sisejulgeoleku töötajatele kolmeprotsendise palgatõusu. "See olukord on eriti jabur. Miinus kuue miljoniga palgatõusu teha on suhteliselt keeruline," tõdes ta.

"Oleks mina [siseminister] Kristian Jaani, siis ma ei kiirustaks nende kärbete realiseerimisega," kommenteeris Samost.

Sildam märkiski seepeale, et on kuulnud mitmest ministeeriumist, kuidas minister on oma alluvatele öelnud, et tehke teoreetiliselt minigid arvutused ja plaanid, aga ärge astuge ühtegi reaalset sammu, sest RES on alles vahedokument, mille tõde selgub sügisel.

Sildam rääkis ka, et kui ta on Reformierakonna ja Keskerakonna poliitikutega rääkinud, siis ütlevad nad, et ei ole vaja praegu erutuda, kuna tegemist on vahedokumendiga ja valitsusel on kohustus RES koostada. Sügisel vaadatakse aga majandusprognoosi, mis peaks tulema praegusest märksa soodsam ning siis saab ka õiged numbri paika panna.

Ta tõi ühe näitena väga esialgsest planeerimisest ka RES-is sisalduva idee kaitsejõudude mereväebaasiiks oleva Miinisadama võimalikust müügist kaitseinvesteeringute programmi toetuseks. Aga kui see ära koliks, siis mereväebaasil peab ju tekkima uus baas, mille taristut veel ei ole, ehk see tuleb alles luua.

"Keskerakonna liige, riigikogu rahanduskomisjoni esimees Erkki Savisaar ütles ju, et riigieelarve strateegia on valitsuse sisedokument ja riigikogu sekkub jõulisemalt siis, kui eelarve jõuab sügisel riigikogusse. See tähendab, et Keskerakonna fraktsioon on ikka väga häiritud ja hoiab meeles kohalike valimiste kuupäeva 17. oktoobrit, sest neile tundub, et praegu neil oma valijatele väga palju positiivseid sõnumeid ei ole jagada," rääkis Sildam.

Samost tõi ühe olulise paradigma muutusena eelarveteemade praeguse käsitlemise juures välja Reformierakonna ja Isamaa mõlema leppimise sellega, et ei ole vaja vägisi formaalselt eelarve struktuurse tasakaalu põhimõttest kinni hoida. Seda tunnistasid sel nädalal nii Ansip kui ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Lisaks oli saates juttu Isamaa siseelust liikmeskonna ootamatu kasvu valguses ning koroonapiirangutest.